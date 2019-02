Les Belges à l'étranger - Tielemans décisif pour la 1ère fois avec Leicester qui retrouve la victoire

(Belga) Youri Tielemans a délivré sa première passe décisive depuis qu'il endosse le maillot de Leicester, mardi soir lors du duel entre les Foxes et Brighton&Hove Albion comptant pour la 28e journée de Premier League. Leicester a remporté la rencontre 2-1 et retrouvé le succès après un préoccupant 1 sur 18 qui a coûté son poste à l'entraîneur français Claude Puel.

Alors qu'ils attendent leur nouveau coach Brendan Rodgers, nommé à la tête des Foxes ce mardi, Tielemans et ses équipiers ont montré du caractère lors de ce match délicat. L'ouverture du score très tôt dans le match les a certainement bien aidés. Après dix minutes de jeu, le Diable Rouge a profité des quelques mètres qu'il avait devant lui pour s'approcher du rectangle et servir Demarai Gray en profondeur au bon moment. Il a fallu attendre l'heure de jeu pour voir un deuxième but. Encore impliqué dans l'action, Tielemans a observé le chéri du public Jamie Vardy lâcher une frappe puissante pour doubler l'écart (63e). Les Foxes n'ont pas pu se reposer sur leurs lauriers puisque Davy Propper a réduit l'écart à la 66e. Tielemans est sorti juste après, à la 69e, et assisté aux dernières minutes depuis le banc. Grâce à ce succès, Leicester prend une bonne bouffée d'oxygène au classement. Il est 11e désormais 11e avec 35 points. Pendant ce temps là, Huddersfield a battu Wolverhampton 1-0 et retrouvé une victoire qui lui manquait depuis le 25 novembre dernier...face à Wolverhampton. Le but est tombé dans les arrêts de jeu des pieds de Steve Mounier (90e+3). Titulaire et présent 90 minutes, Leander Denconcker était le seul Belge sur la pelouse. Laurent Depoitre est en effet resté sur le banc de Huddersfield alors que Isaac Mbenza était indisponible. Wolverhampton, qui restait sur 8 matches sans défaite toutes compétitions confondues, est 8e avec 40 points. Huddersfield est toujours dernier mais compte désormais 14 points. Burnley, qui affrontait Newcastle à 21h, s'est incliné 2-0 suite aux buts de Fabian Schar (24e) et Sean Longstaff (38e). Steven Defour était toujours indisponible. Son équipe est 15e avec 30 points. (Belga)