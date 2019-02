TC NIVELLES - Trente mois de prison ferme pour un habitant de Wavre, rédiciviste violent

Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a condamné mardi Pascal D., un habitant de Wavre né en 1972, à trente mois d'emprisonnement ferme. L'homme était poursuivi pour deux scènes violentes survenues à Hélécine en juin 2017 et à Louvain-la-Neuve en avril 2018. Une dame et un automobiliste ont fait les frais de la violence de l'intéressé, qui a déjà été condamné à plusieurs reprises pour des agissements du même type.

Le 13 juin 2017, alors qu'il participait à un barbecue arrosé à Hélécine, le prévenu s'en est pris à une dame qui avait garé sa voiture tout à fait légalement devant la propriété où avait lieu cette fête. Le prévenu lui a ordonné de partir et, comme elle ne s'est pas exécutée, il s'en est pris physiquement à elle lorsqu'elle est revenue une heure plus tard. Il l'a poussée au sol, relevée par les cheveux, puis lui a cogné la tête à deux reprises contre un mur. La victime a subi une semaine d'incapacité de travail.

Le deuxième fait dans lequel Pascal D. a été impliqué est un accident de roulage survenu dans la nuit du 6 au 7 avril 2018, sur le boulevard de Lauzelle à Louvain-la-Neuve. Estimant que l'autre conducteur le suivait de trop près, il a freiné brusquement et provoqué une légère collision. Il est alors sorti de sa voiture, a pris l'autre conducteur par la nuque pour l'obliger à se mettre à genoux, et l'a cogné contre sa voiture.

"Monsieur a déjà été lourdement condamné. Il n'a plus droit à aucune mesure de faveur et il recommence, en s'en prenant à des gens dont le comportement lui déplait. Il déploie une violence gratuite, démesurée, sans aucune prise de conscience et reste dans le déni total", avait précisé à l'audience le ministère public en requérant la peine que le tribunal a infligée au prévenu ce mardi.