Ben Swift (Sky) a quitté l’hôpital une semaine après sa chute à l’entraînement

Le cycliste britannique du Team Sky Ben Swift a pu reprendre le chemin de la maison mardi après une semaine de soins à l’hôpital suite à une chute à l’entraînement à Tenerife, en Espagne.

«Quelle bonne nouvelle. J’ai passé des derniers scans aujourd’hui et tout va bien», a tweeté Swift mardi soir. «Enfin, après une longue semaine j’ai pu quitter l’hôpital et je serai chez moi demain. Je dois prendre mon temps pour me rétablir mais j’ai déjà hâte de revenir aux affaires.»

Swift avait été hospitalisé aux soins intensifs après une lourde chute en descente alors qu’il se trouvait en compagnie de son équipier Geraint Thomas, vainqueur du Tour de France. Au-delà des blessures superficielles, la chute du coureur de 31 ans avait provoqué un saignement à la rate. Aucune fracture n’avait été décelée.

Swift a effectué son retour au sein de l’équipe Sky, où il avait évolué entre 2010 et 2016. Ces deux dernières saisons, il roulait pour UAE Emirates.