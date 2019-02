Appel Hainaut - Le procès du braqueur au masque "anonymous" reporté au 3 avril 2019

Condamné à une peine de 9 ans de prison ferme par le tribunal correctionnel du Hainaut (section de Charleroi) pour une série de braquages, Jean-Jacques Skrzeszewski devait être jugé par la quatrième chambre correctionnelle de la cour d'appel du Hainaut mardi après-midi. Mais le détenu, qui prétend souffrir d'une phlébite, n'a pas pu être transféré aux cours de justice à Mons. Comme il conteste une partie des faits, son avocat a demandé une remise. Le procès a été reporté au 3 avril.

Jean-Jacques Skrzeszewski avait été reconnu coupable de plusieurs braquages commis dans des grandes surfaces en 2017 à Fontaine-l'Evêque, Jumet, Gozée, Couvin ... Les témoins ont déclaré qu'il s'agissait d'un grand baraqué et d'un plus petit qui circulaient à bord d'une Nissan Note de couleur champagne. Les deux hommes portaient un masque "anonymous".

L'enquête avait ciblé Jean-Jacques Skrzeszewski, condamné à quatorze reprises, comme l'un des deux hommes mais il niait tout en bloc. En première instance, il a été acquitté pour deux faits, dont un est remis en cause par l'accusation.

Jean-Jacques Skrzeszewski avait été trahi par le modèle de la voiture. En première instance, le procureur du roi avait expliqué que seuls 23 exemplaires avaient été vendus à Charleroi, dont une à la maman de Jean-Jacques dont celui-ci se servait parfois. Et puis, Jean-Jacques Skrzeszewski était hebergé chez un homme chez qui les policiers ont retrouvé des masques "Anonymous" avec l'ADN de Jean-Jacques à l'intérieur. Ils ont aussi retrouvé deux pistolets noirs, un brassard de police et des baskets noirs et blancs assez semblables à ceux repérés lors des différentes attaques.

Dans son jugement, le tribunal avait évoqué la "frénésie délinquante" de Skrzeszewski, ainsi que sa dangerosité et ses nombreux antécédents judiciaires qui démontrent son indifférence aux avertissements de la Justice.

"Comme il conteste la plupart des faits, je souhaiterais que mon client soit présent devant la cour", a commenté Me Balsarini, avocat de Jean-Jacques Skrzeszewski. La cour, présidée par Martine Baes, a préféré reporter le dossier au 3 avril.