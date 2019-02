Tour des Emirats arabes unis: Valverde s’offre une première victoire avec le maillot arc-en-ciel

Alejandro Valverde est 2e du classement général, à 14 secondes du leader, Primoz Roglic. «Maintenant que j’ai enlevé cette étape, on va voir comment ça se passe pour le général». AFP

Vainqueur de la 3e étape du Tour des Emirats arabes unis (WorldTour), Alejandro Valverde (Movistar) a décroché mardi la 122e victoire de sa carrière, mais surtout la première vêtu du maillot arc-en-ciel de champion du monde, qu’il avait enfilé fin septembre aux Mondiaux d’Innsbruck.

«Gagner avec le maillot arc-en-ciel, c’est une victoire historique pour moi», a déclaré l’Espagnol après la course. «Je voulais vraiment cette victoire, elle me fait très plaisir après les places d’honneur des dernières semaines».

Valverde n’a pourtant pas laissé la meilleure impression dans l’ascension finale de l’étape de mardi, laissant filer Roglic et compagnie. Le champion du monde a finalement pu revenir sur les hommes de tête pour s’imposer au sprint à Jebel Hafeet, où il l’avait déjà emporté l’an dernier.

«Je savais parfaitement où je voulais placer mon attaque», dit Valverde. «J’ai laissé partir Roglic et compagnie quand ils ont attaqué. J’étais sûr de pouvoir les reprendre. Il faut bien s’organiser dans cette montée, ne pas partir trop tôt, spécialement aujourd’hui avec le vent qui soufflait plus fort que l’année passée. Quand j’ai accéléré, à l’endroit où je l’avais décidé, je suis vite revenu sur les leaders et cela s’est joué au sprint. Cette une victoire importante pour moi. Je ne suis pas passé loin de la victoire ces dernières semaines, sans pouvoir l’emporter».

Valverde est 2e du classement général, à 14 secondes du leader, Primoz Roglic. «Maintenant que j’ai enlevé cette étape, on va voir comment ça se passe pour le général», raconte le champion du monde. «14 secondes de retard, ce n’est pas beaucoup mais ce n’est pas rien, et Roglic est fort. L’étape de mercredi sera importante. C’est une étape pour puncheurs. Je connais la côte. John Degenkolb s’y est imposé, mais aussi Sonny Colbrelli. Je vais faire de mon mieux. Ce tour est déjà une réussite grâce à ma victoire d’étape».