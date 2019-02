Attentat au Musée juif de Belgique: «En Belgique, au 21e siècle, on ne veut pas couper des têtes, on veut que justice soit rendue»

Les procureurs Yves Moreau et Bernard Michel ont demandé aux jurés de prononcer la culpabilité de Mehdi Nemmouche et Nacer Bendrer.

Selon l’accusation, Mehdi Nemmouche doit être reconnu coupable comme auteur des faits, tandis que Nacer Bendrer doit être considéré comme son complice, à savoir la personne qui lui a fourni les armes utilisées lors de la tuerie.

«J’espère vous avoir convaincu qu’en Belgique, au 21e siècle, on ne veut pas couper des têtes, on veut que justice soit rendue», a déclaré le procureur Bernard Michel.

Ce dernier a encore rappelé que pour reconnaître une personne coupable de complicité, il ne doit pas nécessairement être prouvé qu’elle avait une connaissance précise des projets de l’auteur, mais simplement qu’elle devait envisager les conséquences possibles.

En effet, la jurisprudence veut qu’une personne qui refuse volontairement de savoir à quoi l’arme qu’elle fournit va servir est supposée avoir participé aux délits commis avec cette arme en connaissance de cause.

«Je ne savais pas donc je ne suis pas coupable»

Le procureur a néanmoins abordé la question de savoir si Nacer Bendrer savait-il à quoi ces armes allaient servir?

«Il a toujours dit qu’il n’avait pas cherché à savoir pourquoi Mehdi Nemmouche lui avait demandé une kalachnikov. ‘Je ne savais pas donc je ne suis pas coupable’, voilà sa réponse. Mais ce raisonnement a jusqu’ici été rejeté par les chambres d’instruction qui ont examiné le dossier avant vous», s’est-il adressé aux jurés.

«Nacer Bendrer savait que Mehdi Nemmouche était radicalisé et il connaissait son passé judiciaire», a-t-il dit, concluant qu’il était évident que Nacer Bendrer devait savoir que son ancien compagnon de cellule allait commettre un acte répréhensible avec des conséquences graves.

«Et quelle arme! C’est un fusil mitrailleur qu’on fournit», a-t-il ajouté. Pour le procureur, il est important d’établir cette acte de complicité car «il y va de la sécurité de notre société».

Avant d’en arriver à cette conclusion, Bernard Michel a tout d’abord dépeint Nacer Bendrer et rappelé ses liens avec Mehdi Nemmouche.

«Nacer Bendrer a donné, depuis le début du procès, une bonne image de lui, poli, souriant. Mais ce n’est pas le gendre idéal. C’est un caïd du milieu marseillais. On est sur du ‘bon bandit’ ancré dans la violence», a-t-il dit.

Pourquoi Mehdi Nemmouche se tourne-t-il vers Nacer Bendrer au printemps 2014, alors qu’ils ne se sont plus vus depuis trois ans, lorsqu’ils étaient incarcérés ensemble à la prison de Salon-de-Provence?, a interrogé Bernard Michel. Parce que «Mehdi Nemmouche est seul, il n’a plus aucun contact après la prison puis la Syrie, et son seul ami est en détention», a avancé le procureur.

Nacer Bendrer a admis devant la cour que Mehdi Nemmouche lui avait demandé de lui trouver une kalachnikov, lorsqu’il était venu le voir à Bruxelles le 10 avril 2014. Mais il ne lui en a pas fourni, a-t-il soutenu.

« A Marseille les armes, on ne les vend pas. On les garde car elles prennent de la valeur »

Mais pour l’accusation, Nacer Bendrer a bien fourni à Mehdi Nemmouche non seulement la kalachnikov, mais aussi le revolver «Llama».

«On peut même aller plus loin», a dit le procureur. «Il s’agissait d’un prêt d’armes et pas d’une vente», raison pour laquelle Mehdi Nemmouche se rendait à nouveau à Marseille le 30 mai 2014 lorsqu’il a été arrêté. «Kamel Friga avait déclaré qu’à Marseille ‘les armes, on ne les vend pas. On les garde car elles prennent de la valeur’«, a-t-il rappelé.

Ce dernier a encore avancé que Mehdi Nemmouche a aussi dû recevoir de l’argent de Nacer Bendrer, «sinon comment aurait-il pu acheter un ordinateur chez Cash Converter à Bruxelles pour un montant de 150 euros et des chaussures de marque à son retour?»

«La multitude de contacts que Nacer Bendrer a eu avec Mehdi Nemmouche, sa venue à Bruxelles le 10 avril 2014, puis la venue de Mehdi Nemmouche à Marseille entre le 24 et le 29 avril 2014 et ensuite le 30 mai 2014... Tout nous amène à la conclusion que Nacer Bendrer est la personne qui a fourni les armes ayant servi à la tuerie au Musée juif de Belgique», a affirmé Bernard Michel.