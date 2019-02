Remco Evenepoel, premier Belge à l’arrivée, Laurens De Plus premier Belge au général

Remco Evenepoel (Deceuninck-QuickStep) a terminé 15e et premier Belge de la 3e étape du Tour cycliste des Emirats arabes unis (WorldTour), l’étape-reine, disputée sur 179 km entre l’UAE University, située à Al Ain, et Jebel Hafeet mardi, avec pour terminer une ascension de 10,8 km (5,4% de pente moyenne avec un maximum de 11%).

Remco Evenepoel, le champion du monde juniors, a terminé à 56 secondes du vainqueur, l’Espagnol Alejandro Valverde (Movistar), 38 ans.

«J’ai pu suivre les meilleurs jusqu’à 5 km de l’arrivée, puis j’ai dû trouver mon propre tempo. Cela a bien fonctionné, car j’ai pu reprendre plusieurs coureurs. Je peux être content de ma course», déclare Remco Evenepoel, qui dispute à 19 ans la toute première épreuve WorldTour de sa carrière.

Le jeune coureur belge a décroché à la moitié de l’ascension finale. «Cela devenait trop dur, il m’a semblé plus judicieux de grimper à mon rythme. C’était la bonne décision, car j’ai encore pu dépasser quelques coureurs. Je termine 15e, ce n’est pas mal. C’est une bonne expérience, instructive. Je suis satisfait. Maintenant, il va falloir bien récupérer, car l’étape de demain propose une arrivée difficile».

Le Slovène Primoz Roglic (Jumbo-Visma), 2e de l’étape, a conservé son maillot de leader au classement général, où il devance Valverde de 14 secondes.

Laurens De Plus, coéquipier de Roglic, est le premier Belge au général, 13e à 1:23. Evenepoel pointe au 17e rang à 1:28.

Au service son leader, Laurens De Plus a terminé lui 26e à 1:17 de Valverde. «Nous avions un bon plan pour conserver le maillot de leader», a confié De Plus. «Je devais assurer le tempo pour Roglic. On a agi un peu comme les Sky, en essayant de contrôler chaque attaque. On savait que Roglic était fort. Je me suis mis en tête et j’ai roulé à bloc pendant 25 minutes. Cela me donne du moral et c’est bon de voir que j’ai pu rouler devant des gars comme Nibali, Porte et d’autres. Ma mission est réussie aujourd’hui. Il fait une bonne opération et je me sens bien.»

Mercredi, la 4e étape conduira le peloton de Palm Jumeirah à Hatta Dam sur 205 km. La première édition de ce Tour des Emirats arabes unis s’achèvera samedi.