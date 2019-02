Des actions de grève dans l’espace aérien belge durant la semaine de carnaval? Décision ce vendredi

Le syndicat chrétien ACV-Transcom (CSC-Transcom) va consulter sa base pour d’éventuelles actions chez skeyes, gestionnaire de l’espace aérien belge, a indiqué mardi Kurt Callaerts, à l’issue d’une réunion de consultation.

L’ACV-Transcom a déposé un préavis de grève chez skeyes au début du mois de février. La grogne du personnel est liée à une série de dossiers, et notamment aux demandes en matière d’interruption de carrière. Environ 25 points ont été listés par le syndicat chrétien. À côté de l’interruption de carrière, les nominations et les primes figurent parmi les inquiétudes, ainsi que le nouveau centre de formation à Steenokkerzeel, ouvert via une joint-venture dont la transparence est mise en question par le syndicat.

Des actions étaient possibles à partir du 23 février mais le syndicat voulait d’abord laisser la chance à une nouvelle réunion de conciliation qui se déroulait ce mardi.

«Nous allons d’abord informer les militants ACV/CSC et notre comité syndical et évaluer la situation», précise M. Callaerts. Cette évaluation devrait être réalisée pour vendredi.

Une nouvelle réunion est prévue le 11 mars avec la direction. M. Callaerts n’a pas pu affirmer qu’il n’y aura pas d’actions durant les vacances de carnaval. «Notre comité devra le déterminer», ajoute-t-il.

Skeyes a confirmé la réunion du 11 mars.