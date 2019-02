Le débrief du jour : 57 emplois menacés à la Fnac - Nouveau record de chaleur - Benalla et Crase vont être libérés

Une vague de licenciements annoncée à la Fnac, un nouveau record de chaleur en Belgique, Alexandre Benalla et Vincent Crase libérés : voici le condensé de l'actualité de ce mardi 26 février.

1

Hausse des salaires: accord entre les partenaires sociaux

Le projet d’accord interprofessionnel 2019-2020, auquel ont abouti mardi à l’aube, après une vingtaine d’heures de négociations, patrons et syndicats réunis au sein du Groupe des Dix, fixe à 1,1% la marge maximale d’évolution du coût salarial pour la période 2019-2020 et ce, en plus de l’indexation des salaires.

2

Benalla et Crase ont obtenu leur libération

Alexandre Benalla et Vincent Crase, incarcérés depuis une semaine pour ne pas avoir respecté le contrôle judiciaire qui leur interdisait d’entrer en contact dans l’enquête sur les violences du 1er mai 2018, ont obtenu leur libération.

3

57 emplois menacés à la Fnac Belgique

Un conseil d’entreprise extraordinaire a été convoqué ce mardi après-midi au sein de FNAC Belgique. Les syndicats ont appris que 57 emplois étaient menacés sur les 456 que compte le groupe dans notre pays, soit 12% des effectifs.

4

Nouveau record de chaleur

Comme il était attendu, la journée de mardi a rapidement vu le record journalier du 26 février le plus chaud jamais enregistré à Uccle depuis 1901 être battu avec une température référence de 15,8 degrés Celcius à 11h à peine.

5

Une défense de mammouth découverte à Schaerbeek

Une défense de mammouth a été découverte à 15m de profondeur dans le quartier nord, à Schaerbeek. Une découverte «exceptionnelle» selon Bruxelles Patrimoines.

