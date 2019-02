VIDEO| Le nouveau pont à Ponts de Tournai est-il trop court de 30 centimètres ?

Le nouveau pont à Ponts fait presque autant parler de lui que le pont des Trous à Tournai en ce moment.Selon certains "spécialistes", le tablier métallique posé actuellement sur des piles provisoires serait 30 cm. trop court... L'info est en train de faire le tour des bars de la cité. D'aucuns prétendent même que c'est pour cela qu'il faudra le fermer totalement à la circulation entre les 11 et 25 mars prochains. La vérité, vous la découvrirez dans notre vidéo.

Dès le lundi 11 mars, à partir de 6h, toute circulation des véhicules, cyclistes et piétons sera interdite sur le pont-à-Ponts. Les automobilistes venant de la rue de la Wallonie seront déviés vers la rue des Clairisses depuis le carrefour du Dôme, ceux provenant des quartiers Saint-Brice et de la gare seront dirigés vers la rue Saint-Brice via le rond-point Saint-Brice. Comme ce fut le cas lors de la démolition de l'ancien tablier. La circulation sera rétablie au plus tard lundi 25 mars, à 6 h également. La circulation des piétons d'une rive à l'autre de l'Escaut pourra s'opérer via la passerelle provisoire qui sera remise en fonction pendant cette période.

Il se dit en ville que ces travaux seraient rendus nécessaires par le fait que le nouveau tablier métallique du pont serait trop court de 30 cm.... La réponse dans notre vidéo.

Une autre fermeture est programmée à partir du premier avril car à cette date, les concessionnaires de réseaux Proximus et ORES interviendront pour réintégrer leurs câbles dans le tablier métallique du pont. Ces opérations sont planifiées sur huit semaines et nécessiteront la mise en sens unique et en demi-voirie sur le tablier du pont, cela dans le sens Dôme - Saint-Brice.

