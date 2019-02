Les 5 smartphones du salon mondial de Barcelone

Voici les 5 téléphones le plus séduisants présentés au Mobile World Congress, le salon mondial de la téléphonie mobile.

L’univers de la téléphonie mobile est en ébullition. À Barcelone, constructeurs et opérateurs dévoilent services, appareils et infrastructures censés révolutionner le monde connecté de demain.

De la 5G aux écrans pliables, de la «smart city» (ville intelligente) aux véhicules autonomes, le salon Mobile World Congress (MWC) accueille 1001 démonstrations au fil des stands de cette grand-messe incontournable.

En marge des infrastructures et des technologies réservées aux professionnels, les smartphones appelés à inonder nos rayons sous peu se bousculent au portillon.

Voici notre sélection des 5 téléphones les plus séduisants du salon mondial de Barcelone.

1. Huawei Mate X

Deux constructeurs se déchirent sur le terrain de l’écran pliable, Huawei et Samsung.

Force est de reconnaître que Huawei marque les esprits à Barcelone avec son Mate X, au design et à l’ergonomie nettement plus aboutis.

Une fois déplié, le Huawei Mate X s’appuie sur une surface d’affichage OLED de 7,3 pouces (18,54 centimètres) vierge de la moindre encoche, du moindre capteur.

En mode plié, l’appareil se mue en smartphone classique en activant uniquement la portion d’écran qui vous fait face.

Au cœur du dispositif: «une charnière mécanique Falcon Wing qui allie style et technologie». Le discours marketing ose évoquer «un voyage en territoire inconnu» au moment de présenter ce produit hybride, à mi-chemin entre le téléphone et la tablette.

Le Huawei Mate X sera disponible «mi-2019 », précise le constructeur chinois. Prix: à partir de 2 299€.

De par sa conception, l’écran pliable du Huawei Mate X sera constamment exposé, il ne sera jamais naturellement protégé par la coque. Huawei

Il sera possible de faire cohabiter plusieurs applications simultanément sur l’écran déplié. Huawei

2. Samsung Galaxy Fold

Il semble que Samsung tenait fermement à devancer Huawei, même symboliquement, à l’heure d’annoncer la commercialisation imminente de son premier smartphone pliable.

C’est donc le 20 février à San Francisco que la firme sud-coréenne a révélé les contours de son Galaxy Fold, quatre jours avant l’avalanche des conférences de presse organisées en prélude à l’ouverture du salon de Barcelone.

Le Galaxy Fold occupe évidemment une place de choix sur le stand catalan de Samsung. Et le choix du célèbre fabricant fait débat.

Deux écrans composent cet appareil qui sera disponible en Belgique à partir du troisième trimestre 2019. Prix: à partir de 1900€.

En version pliée, le Galaxy Fold s’appuie sur un écran AMOLED classique de 4,6 pouces (11,68 centimètres). Vous souhaitez voir les choses en grand? Le Fold s’ouvre comme un livre et déploie son affichage sur son grand écran pliable Infinity Flex Display d’une diagonale de 7,3 pouces (18,54 centimètres).

Un écran classique fait partie intégrante du design controversé du Galaxy Fold. Samsung

La présence de l’encoche, en haut à droite de l’écran, réduit sensiblement la surface de l’écran pliable. Samsung

3. Nokia 9 PureView

Exploitée sous licence par la société finlandaise HMD Global, la marque Nokia est de retour sur le devant de la scène.

En Europe, Nokia s’est imposé en 2018 comme le quatrième constructeur de smartphones avec 4,1 millions d’unités écoulées. Certes, loin derrière les cadors Samsung (41,6 millions), Apple (33,9 millions) et Huawei (26,2 millions). Mais devant LG, Sony ou encore Lenovo.

Pour poursuivre son redressement, la firme mise notamment sur la photographie.

Disponible dès le 15 mars contre 599€, le Nokia 9 PureView abrite à l’arrière de sa coque… cinq capteurs. Dans le détail: deux capteurs de couleur et trois capteurs monochromatiques.

«Les cinq capteurs travaillent ensemble pour capter jusqu’à 10 fois plus de lumière qu’un capteur de couleur unique standard», assure Nokia. «(…) les cinq appareils photo capturent simultanément l’image et la fusionnent en une seule photo d’une résolution de 12MP, offrant une plage dynamique et une profondeur de champ exceptionnelles.»

Le nouveau fleuron de Nokia mise toutes ses billes sur les performances photographiques. Nokia

4. LG V50ThinQ 5G

Dire que LG souffre dans un secteur écrasé par le trio Samsung / Apple / Huawei est un euphémisme.

Auteur jadis d’une série de bons, très bons appareils, le constructeur sud-coréen s’est parfois égaré, notamment avec le LG G5, le téléphone modulaire plombé par un sérieux manque de finitions.

À l’instant où le couple Samsung / Huawei se lance corps et âme dans la logique du smartphone pliable, LG prend une direction inattendue.

À défaut de surface d’affichage souple, le nouveau LG V50ThinQ 5G est susceptible de se glisser dans une sorte de coque dotée d’un deuxième écran.

Accouplé à cet accessoire baptisé Dual Screen for LG V50ThinQ 5G, le LG V50ThinQ 5G dispose d’un écran principal de 6,4 pouces et d’un écran secondaire de 6,2 pouces. Tout profit pour le multitâche. Libre à vous de lire un film d’un côté, de consulter votre messagerie de l’autre côté.

La date de sortie et les prix ne sont pas encore connus.

Le deuxième écran est optionnel. Par défaut, le LG V50 ThinQ 5G sera livré sans l’accessoire qui double la surface d’affichage. LG

LG a décliné de façon inattendue le principe de la coque, en y intégrant un deuxième écran. LG

5. Xiaomi Mi 9

Avec 122,38 millions de smartphones écoulés en 2018, le constructeur chinois Xiaomi s’impose comme la quatrième force mondiale derrière Samsung (295,04 millions), Apple (209,04 millions) et Huawei (202,90 millions).

Le fabricant asiatique est l’expert des appareils qui tentent de concilier addition maîtrisée et composants de haut vol.

C’est dans cette catégorie que le Xiaomi Mi 9 tire son épingle du jeu.

Prochainement disponible contre 499€, cet appareil abrite un processeur surpuissant, le Snapdragon 855, un écran d’une diagonale de 6,39 pouces, un module photographique triple, un lecteur d’empreinte digitale intégré à la surface d’affichage…

Le Mi 9 de Xiaomi essaie de concilier performances et capacités de haut vol, tout en maîtrisant l’inflation de l’addition. Internet