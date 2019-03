Dix histoires marquantes dans vos régions, ces derniers jours

Un gros hélico comme… déco de jardin; bloquée 43 heures à Djerba; une découverte «exceptionnelle»; le papa d’un Diable rouge candidat aux élections régionales à Liège… Voici une sélection de dix infos marquantes dans vos régions, ces derniers jours.

À Spy, au bas de l’autoroute, les migrants attendent entre survie et espoir

Le portable de Jean-Marie Puits retentit toutes les 5 minutes. Il y a moins d’un an, la situation malheureuse de dizaines de migrants abandonnés à leur triste sort, à proximité de l’aire autoroutière de Spy, a poussé ce jeune sexagénaire, ex-délégué syndical, à constituer un collectif citoyen. Il a battu le rappel des bonnes âmes, qui ont été nombreuses à réagir, avec leurs tripes et leur cœur. Car il y avait urgence humanitaire à trois rues de chez eux.

«Exceptionnel»: une défense de mammouth découverte à Schaerbeek

Le mammouth du museum des Sciences Naturelles n’est désormais plus seul à Bruxelles: des restes de cet éléphant préhistorique, et plus précisément un fragment de défense, ont été découverts à Schaerbeek.

L’annonce est tout ce qu’il y a de plus sérieux.

Bruxelles Patrimoines qualifie la découverte d’exceptionnelle.

Le visage wallon de la jeunesse climatique

On ne vous cache pas qu’il était difficile de rencontrer Adélaïde Charlier, tant les sollicitations auxquelles elle répond sont devenues nombreuses. Ce jeudi, la Jamboise marchait aux côtés de la jeune activiste suédoise de 16 ans Greta Thunberg lors d’une huitième journée de mobilisation en faveur du climat qui se déroulera à Anvers et dans d’autres villes.

La jeune femme a été sensibilisée dès son plus jeune âge à l’urgence climatique en passant cinq années de sa vie avec ses trois sœurs et ses parents au Vietnam.

Une Bastognarde bloquée 43 heures à Djerba

La Bastognarde Brigitte Feron ne gardera pas que des bons souvenirs de Djerba, loin de là. En cause, la gestion catastrophique de la compagnie Tunisair. Elle et quelque 200 passagers sont restés bloqués durant une quarantaine d’heures, à attendre désespérément leur avion pour revenir à Bruxelles!

«C’est une aventure horrible, déplore-t-elle directement. Il y a pire dans la vie, mais on a été traité comme du bétail sans avoir d’information ou presque.»

Décès à Majorque des châtelains d’Emptinne

La baronne Philippine de Mevius et son époux, André Emsens, ont trouvé la mort sur l’île de Majorque, dans les Baléares où ils étaient en vacances. Ils habitaient au château de Champion, un château très proche de celui d’Emptinne qu’ils avaient acquis il y a une quinzaine d’années et qui avait été la possession de la famille Van Zuylen. Ce château et le domaine qui l’entoure représentent plusieurs centaines d’hectares.

Le couple était parent de trois enfants, deux garçons et une fille.

VIDÉO | Le lac de Louvain-la-Neuve complètement vidé

On vide le lac de Louvain-la-Neuve. La récupération des poissons a eu lieu mardi. Le lac restera six mois «en assec». Objectif: booster la biodiversité.

«Sans oxygène, il n’y a plus de végétation aquatique. Les poissons n’ont alors plus rien à manger, ils n’ont plus d’espace pour se reproduire et ils se mangent entre eux La vase est devenue stérile, il n’y a plus d’insectes. Cette opération de mise en assec est donc nécessaire, voire obligatoire», souligne Jean-Claude Mangeot, garde forestier de l’UCLouvain. La vidange du lac a débuté le vendredi 16 février. Le lac et ses 85 000 m3 d’eau s’étalent sur quelque 5 hectares. «Il est nécessaire de vider le lac lentement. On gère cela avec les vannes. L’eau est conduite vers la Malaise».

Les poissons ont été récupérés ce mardi, avec l’aide du Département de la Nature et des Forêts (DNF) de la Région wallonne.

Régionales à Liège: le papa d’un Diable rouge se lance dans la politique

On sait désormais qui est le «numéro 7» de la liste liégeoise socialiste en vue des élections régionales du 26 mai. Thierry Witsel nous explique pourquoi il a accepté le challenge et comment il peut se rendre utile dans le monde politique.

Un gros hélico comme déco pour son jardin

Un gros hélicoptère bleu posé dans le jardin, juste contre un petit bois. Que fait ce mastodonte de 3 415 kg (à vide) dans le jardin d’un habitant de Pont-de-Bonne (Modave)? La réponse est toute simple: Jean-Marc Mouchart, son propriétaire, est passionné d’aviation et plus particulièrement d’appareils anciens. Il y a quatre ans, il a acquis cette ancienne voilure tournante de l’aéronavale française pour… décorer son jardin.

Muriel Targnion: «Je vais disparaître quelques jours…»

Muriel Targnion a reçu plus de 500 messages de haine sur les réseaux sociaux depuis sa présence à la manifestation contre la venue de Theo Francken à Verviers.

«Jusqu’ici, il s’agissait de menaces, parfois très violentes, sur Internet. J’ai reçu des messages du genre «On va te buter», «Il faut que tu crèves», «On ne va pas te laisser continuer à vivre»… Derrière un ordinateur, un téléphone, il y a certes des gens qui écrivent mais de là à passer à l’acte… Par contre, mardi, c’est un courrier manuscrit qui m’a été adressé, à l’administration, et comportant des menaces claires.»

Interview.

Une voiture tombe dans un bras de l’Escaut à Warcoing

Ce mercredi, en fin de matinée, une conductrice venant de la route fluviale a fait un tout droit à hauteur de la rue du Rivage, à Warcoing, et a plongé dans un bras de l’Escaut.

La victime de cet incident spectaculaire a pu être secourue par un passant avant que le véhicule ne s’enfonce complètement dans l’eau. Celui-ci a été remonté à la surface un peu avant 13 h.

