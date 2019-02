117 projets financés par Viva for Life en Wallonie et à Bruxelles

Les responsables de Viva for Life, la vaste opération de solidarité mise sur pied par la RTBF, ont fait le point mardi à Nivelles sur l’édition 2018 de leur événement qui vise à venir en aide aux associations actives pour lutter contre la précarité infantile.

Cette sixième édition organisée à Nivelles a permis de battre le record de dons, avec 4 929 220 euros récoltés. Cette somme servira à financer 117 projets portés par le secteur associatif en Wallonie et à Bruxelles, soit 13 projets de plus qu’en 2017. L’attribution des financements résulte de l’analyse des dossiers par un jury d’experts.

L’objectif principal des financements est d’augmenter la capacité d’accueil ou d’intervention des associations, afin de permettre à davantage d’enfants de bénéficier d’un accompagnement de qualité, contribuant à leur développement et leur épanouissement. Les projets retenus pour cette édition concernent pour 64% les enfants de 0 à 3 ans et pour 36% les enfants de 3 à 6 ans.

Sur l’ensemble des dossiers retenus par le jury présidé par le délégué général aux droits de l’Enfant Bernard de Vos, 85% concernent une aide pour le renforcement du personnel des associations concernées, 12% pour le financement du matériel et de travaux, et 3% pour l’acquisition de véhicules assurant une meilleure accessibilité des services aux familles plus isolées. Une petite quarantaine de projets aidés sont localisés à Bruxelles, une petite dizaine en Brabant wallon ainsi qu’en province du Luxembourg, une vingtaine en Hainaut, 27 en province de Liège et 12 en province de Namur.