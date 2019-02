Dossier du Devillage: l’Union belge de football et Sun Reizen acquittés

La cour d’appel de Bruxelles a acquitté mardi l’Union belge de football et le voyagiste Sun Reizen dans le procès concernant le camping du Devillage. Celui-ci était destiné à accueillir les supporters belges lors du Mondial-2014 au Brésil.

En première instance, le tribunal correctionnel avait condamné les prévenus à une amende de 3 000 euros, pour leur organisation légère et négligente du camping. L’Union belge avait vendu ce camping pour fans au Brésil comme un logement de luxe, avec de la nourriture de haute qualité, de l’électricité et du wifi. La réalité était bien moins rose pour les supporters. Les installations sanitaires étaient insuffisantes, la connexion wi-fi n’était pas toujours disponible et l’électricité déficiente.

En appel, le parquet avait requis la confirmation de la première condamnation.

Une procédure est par ailleurs toujours en cours au civil.