Mononucléose pour le coureur français de Wanty-Gobert, Yoann Offredo

Yoann Offredo (Wanty-Gobert), forfait pour le Circuit Het Nieuwsblad samedi, souffre de mononucléose, a expliqué le coureur français dans l’émission Bistrot Vélo sur Eurosport lundi reprise par plusieurs médias mardi.

Yoann Offredo, 32 ans, est arrivé en 2017 chez Wanty-Gobert. Il n’avait pas été au bout de ses deux dernières courses, la Clasica de Almeria et le Tour de l’Algarve. «Le vélo, c’est fait de hauts et de bas. Là, ça fait un mois que ça ne va pas du tout. Je suis très fatigué, on m’a diagnostiqué une mononucléose, qui date d’un mois, un mois et demi. Ce qui explique mes sensations divergentes ces derniers temps», a confié Yoann Offredo. «Je suis dans un moment de doute. J’ai fait un très gros hiver, je me suis beaucoup investi au niveau de l’entraînement, au niveau familial. Là, franchement, quand tu te pointes au départ des courses et que tu subis, que tu n’es pas à ton niveau, c’est dur. Mais il faut réussir à garder le cap, garder la tête hors de l’eau. Je suis bien entouré, par une famille qui m’aime, par un staff très compétent. Je garde ce cap et ça va marcher».

Lundi, Wanty-Gobert avait annoncé qu’il ne disputerait pas le Circuit Het Nieuwsblad (WorldTour) samedi en ouverture des classiques belges.