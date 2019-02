PSG: Thomas Meunier se moque des rumeurs sur son départ

Sur Twitter, le Diable rouge a balayé les rumeurs de départ dont il fait l’objet.

Ecarté des terrains depuis le 9 février en raison d’une commotion cérébrale, Thomas Meunier s’amuse des rumeurs de transfert qui l’annoncent sur le départ.

Ainsi, après avoir pris connaissance d’un article de «Culture PSG», un site consacré à l’actualité du club qui assure, via un de ses proches, qu’il vit mal la concurrence parisienne - «La concurrence n’est pas saine. L’an dernier, déjà, Dani Alves avait dit à Emery: «C’est moi qui joue», avec l’appui de certains cadres. Cette année, même quand lui ou Kehrer ne sont pas bons, Thomas ne réintègre pas le onze de départ... Il n’a eu aucune explication du coach et il n’en a pas demandé, parce qu’il reste à sa place, mais on se demande vraiment pourquoi.» -Thomas Meunier a ironisé sur son compte Twitter: «Et l’homme qui a vu l’homme qui a vu l’ours aurait dit à un proche de celui-ci qu’il l’aurait vu. #labonnevieillemethodeduproche»

Bref, en lisant entre les lignes, il semble bien qu’il ne faut pas accorder beaucoup d’importance à cette nouvelle rumeur.