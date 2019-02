Toutes les sorties cinéma de ce mercredi 27 février

Adam McKay, Josie Rourke, Hans Petter Moland et Mohamed Hamidi sont au menu de ce mercredi. -

Une Maison Blanche, des parties de pêche, des réformistes (mais pas de Georges-Louis Bouchez, ouf), Kun (mais pas Agüero), un chasse-neige et même un contrôle fiscal: il y a tout cela, et bien plus encore, dans les sorties cinéma de ce mercredi 27 février. Les critiques de L’Avenir vous disent quoi en penser. Vous n’êtes pas obligés de les croire. Juste les lire.

Vice

Comédie dramatique d’Adam McKay. Avec Christian Bale, Steve Carell et Amy Adams. Durée: 2 h 14.

Ce que ça raconte

La vie et l’œuvre de Dick Cheney, vice-président de George W. Bush, à l’origine de deux guerres et d’une flopée de lois anti-démocratiques. Un chic type…

Ce qu’on en pense

Drôle, enlevé, cynique et assumé, un brillant pamphlet contre le pouvoir et ses dérives.

La critique complète

Marie Stuart, Reine d’Écosse

Drame historique de Josie Rourke. Avec Saoirse Ronan, Margot Robbie et Guy Pearce. Durée: 2 h 05.

Ce que ça raconte

La rivalité entre Mary Stuart reine d’Écosse et sa cousine Élisabeth reine d’Angleterre, à travers leur relation épistolaire.

Ce qu’on en pense

Un film qui vaut surtout pour les prestations de Saoirse Ronan et Margot Robbie, le scénario, bavard et fantaisiste, s’avérant assez faiblot.

La critique complète

Cold Pursuit (Sang froid)

Thriller d’Hans Petter Moland. Avec Liam Neeson et Laura Dern. Durée: 1 h 38.

Ce que ça raconte

Quand son fils est tué par un cartel de drogue un père dégaine le gros calibre. La neige de la station de ski de Kehoe ne restera pas longtemps immaculée.

Ce qu’on en pense

Moins bourrin qu’attendu d’une Liam Neesonerie, un remake joliment décalé.

La critique complète

Jusqu’ici tout va bien

Comédie de Mohamed Hamidi. Avec Gilles Lellouche et Malik Bentalha. Durée: 1 h 40.

Ce que ça raconte

Une boîte de com’ branchée doit déménager en banlieue après avoir essayé d’entuber le fisc.

Ce qu’on en pense

Amusante confrontation de deux mondes qui regarde les habitants de banlieue avec affection mais n’évite pas le côté téléfilm.

La critique complète

Apprentis parents

Comédie de Sean Anders. Avec Mark Wahlberg et Rose Byrne. Durée: 1 h 59.

Ce que ça raconte

Un couple d’Américains adopte trois enfants dont la maman est en prison. À eux les joies de la vie de famille.

Ce qu’on en pense

Dégoulinant de bons sentiments tout en étant teinté d’humour douteux, ça laisse perplexe.

La critique complète

Miraï ma petite sœur

Film d’animation familial de Mamoru Hosoda. Durée: 1 h 38.

Ce que ça raconte

Comment un petit garçon accepte sa petite sœur dans le cocon familial, sous les yeux de ses parents, souvent débordés.

Ce qu’on en pense

Entre réalisme et travail d’ampleur sur l’imaginaire, ce film d’animation japonais est un magnifique et touchant récit émotionnel.

La critique complète