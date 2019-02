«Exceptionnel»: une défense de mammouth découverte à Schaerbeek

Une défense de mammouth a été découverte à 15m de profondeur dans le quartier nord, à Schaerbeek. Une découverte «exceptionnelle» selon Bruxelles Patrimoines.

Le mammouth du museum des Sciences Naturelles n’est désormais plus seul à Bruxelles: des restes de cet éléphant préhistorique, et plus précisément un fragment de défense, ont été découverts en novembre 2018 à Schaerbeek.

L’annonce est tout ce qu’il y a de plus sérieux: elle émane de Bruxelles Patrimoines, direction du patrimoine culturel bruxellois qui fait partie d’urban.brussels, le Service PUblic Régional Bruxelles Urbanisme et Patrimoine.

Le site de la rue d’Aerschot où le fragment de mammouth a été découvert. Google C’est le creusement d’un parking dans le quartier nord qui a permis la rarissime découverte, selon la procédure habituelle qui permet aux archéologues d’étudier le site avant que les pelleteuses et bétonneuses ne se mettent en branle.

«Un vaste chantier à l’angle des rues d’Aerschot et du Quatrecht a livré une découverte exceptionnelle», s’enthousiasme Bruxelles Patrimoines sur sa page Facebook. «Près de 15m sous la voirie, une défense de mammouth a été mise au jour au sein d’anciennes alluvions de la vallée de la Senne. La présence de matière organique dans les couches permettra de dater plus précisément la séquence observée».

Le fragment de défense de quelques décimètres date au minimum de 150.000 ans. Le mammouth, sous différentes espèces, est apparu entre 3 et 2,5 millions d’années en Europe. D’où il a disparu vers 15.000 ans avant notre ère.