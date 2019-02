Theresa May pressée de reporter le Brexit par son propre camp

«Solution rationnelle»

Côté UE, le président du Conseil européen Donald Tusk a estimé lundi que «compte tenu de la situation actuelle, un délai supplémentaire serait une solution rationnelle», évoquant un report de la date du Brexit lors d’une conférence de presse à Charm el Cheikh (Égypte) en marge d’un sommet UE-Ligue arabe.

Provoquant une levée de boucliers au Royaume-Uni, Mme May s’est contentée jusqu’ici de différer «d’ici au 12 mars» un vote des députés sur l’accord de retrait, afin de se donner plus de temps pour tenter de renégocier le texte avec Bruxelles avant la date butoir.

Le Parti travailliste, principal parti d’opposition, a pour sa part changé sa stratégie, annonçant lundi qu’il était prêt à soutenir au parlement un amendement proposant l’organisation d’un second référendum sur la sortie de l’UE, après celui de juin 2016, afin d’éviter le Brexit «destructeur» des conservateurs.

«Il est évident pour tout le monde que la Première ministre joue la montre», a dénoncé mardi sur la BBC Keir Starmer, chargé du Brexit au sein du Labour, estimant que Mme May attend le dernier moment afin de mettre les députés devant une seule alternative: voter son accord ou sortir sans accord.

Or le Labour s’oppose à cet accord qui prévoit que le Royaume-Uni quitte l’union douanière européenne quand lui souhaiterait y rester.

Dans le camp de Mme May, trois députés favorables à un second référendum sur le Brexit avaient démissionné la semaine dernière du Parti conservateur. Anna Soubry, Heidi Allen et Sarah Wollaston ont rejoint le «Groupe indépendant», que viennent de créer huit députés travaillistes eux-mêmes démissionnaires de leur parti.

Les trois députées avaient dénoncé les «conséquences destructrices» que fait peser le scénario d’un divorce sans accord avec l’UE sur l’économie et la société britannique.