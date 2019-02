Un ex-ministre israélien condamné à 11 ans de prison pour espionnage au profit de l’Iran

Un ancien ministre israélien a été condamné mardi à Jérusalem à onze ans de prison après avoir plaidé coupable d’espionnage au profit de l’Iran, bête noire de l’État hébreu, a indiqué le procureur à l’issue d’une audience à huis clos.

Gonen Segev, ministre de l’Énergie et des Infrastructures entre 1995 et 1996, était accusé d’avoir fourni à l’Iran entre 2012 et juin 2018, alors qu’il vivait au Nigeria, des informations sur la localisation de sites sensibles israéliens ainsi que les noms de responsables.