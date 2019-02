L’Inde dit avoir «frappé» un groupe islamiste basé au Cachemire

L’Inde a annoncé avoir mené mardi une «frappe préventive» qui a tué un «très grand nombre» de membres d’un groupe islamiste basé au Pakistan, Islamabad dénonçant une «violation» de la frontière de facto dans la région disputée du Cachemire.

Les tensions sont très vives entre les deux frères ennemis d’Asie du Sud depuis l’attentat suicide au Cachemire indien qui a tué au moins 40 paramilitaires indiens le 14 février et été revendiqué par le groupe islamiste insurgé Jaish-e-Mohammed (JeM), basé au Pakistan.

La communauté internationale redoute une escalade entre les deux voisins et rivaux, tous deux dotés de l’arme nucléaire et qui se sont livrés plusieurs guerres dans le passé, notamment au sujet de la région poudrière du Cachemire que tous deux revendiquent. La Chine a appelé mardi les deux capitales à «la retenue».

«Aux premières heures aujourd’hui, l’Inde a frappé le plus grand camp d’entraînement de Jaish-e-Mohammed à Balakot», a déclaré Vijay Gokhale, un haut responsable de la diplomatie indienne, lors d’une conférence de presse.

Il existe deux Balakot au Pakistan: l’un situé à proximité immédiate de la ligne de cessez-le-feu au Cachemire, l’autre plus loin en territoire pakistanais, dans la province de Khyber Pakhtunkhwa (KPK). New Delhi n’a pas précisé lequel des deux lieux a été visé.

«Dans cette opération, un très grand nombre de terroristes, de formateurs, de hauts commandants et de djihadistes entraînés aux attentats suicide de Jaish-e-Mohammed ont été éliminés», a dit M. Gokhale. Selon les autorités indiennes, le JeM, l’un des groupes armés les plus actifs contre New Delhi dans la rébellion séparatiste au Cachemire, préparait de nouveaux attentats suicide en Inde.

«L’Inde a commis une violation du cessez-le-feu et nous nous réservons le droit de répondre de façon adéquate», a dénoncé le ministre des Affaires étrangères pakistanais Shah Mehmood Qureshi.

L’analyste militaire pakistanais Hasan Askari a jugé que «l’initiative que l’Inde a prise pour satisfaire son opinion publique est dangereuse». «Si de telles actions se poursuivent, elles peuvent se transformer en un conflit majeur qui ne servira qu’à plonger la région dans une grave crise», a-t-il ajouté, interrogé par l’AFP.