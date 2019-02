Qu’arrivera-t-il aux 37.000m2 laissés vacants par Delhaize à Molenbeek?

Le site de Delhaize, rue Osseghem à Molenbeek, représente une empreinte foncière de 37.000m2. Il s’agira d’un enjeu territorial, urbanistique et politique incontournable dès 2020. Belga

Rudi Vervoort et Didier Gosuin soumettront jeudi au gouvernement bruxellois des propositions pour l’avenir économique et foncier du site occupé depuis 1893 par Delhaize à Molenbeek.

Le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort et le ministre bruxellois de l’Économie et de l’Emploi Didier Gosuin soumettront jeudi au gouvernement régional des propositions pour l’avenir économique et foncier du site occupé depuis 1893 par Delhaize à Molenbeek, a indiqué lundi le ministre de l’Emploi.

Vervoort et Gosuin ont rencontré lundi après-midi, au cabinet du ministre-président bruxellois, le sommet de la direction de Delhaize. Les représentants de l’entreprise leur ont confirmé l’intention de celle-ci de relocaliser ses services de support dans les bâtiments actuellement occupés par De Persgroep à Kobbegem (Asse), à côté des centres de distribution de l’enseigne au lion à Zellik (Asse).

+ LIRE AUSSI | Moureau regrette «infiniment» le départ de Delhaize, «monument industriel et historique de Molenbeek depuis 1883»

Le déménagement est prévu au premier semestre 2020. Le groupe de distribution compte vendre son site de la rue Osseghem à Molenbeek-Saint-Jean.

D’après Didier Gosuin, interrogé à l’issue de la réunion, même si on n’annonce pas de perte d’emplois, il a été décidé de commun accord de renforcer les partenariats existant en matière d’emplois à Bruxelles. Une réunion a été programmée entre Delhaize et Actiris dans deux semaines.

Toujours selon le ministre, Rudi Vervoort et lui-même se sont accordés sur des propositions. Ils les soumettront jeudi au gouvernement bruxellois dans une note spécifique relative à l’avenir économique et foncier du site de Molenbeek.