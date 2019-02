Dix articles pour nos abonnés à ne pas louper ce mardi

La fin des certificats de virginité divise; des lunettes «marijuana»; Une campagne électorale qui bat son plein; un gros hélico comme déco de jardin... Voici une sélection des articles réservés à nos abonnés à découvrir ce mardi 26 février.

RÉCIT | Une Bastognarde bloquée plus de 40 heures à Djerba

Brigitte Feron ne gardera pas que des bons souvenirs de Djerba, loin de là. En cause, la gestion catastrophique de la compagnie Tunisair. Elle et quelque 200 passagers sont restés bloqués durant 44 heures à attendre désespérément leur avion pour revenir à Bruxelles!

«C’est une aventure horrible, déplore-t-elle directement. Il y a pire dans la vie, mais on a été traité comme du bétail sans avoir d’information ou presque.»

Dette de Despiegeleer à Charleroi: comment un tel oubli, une telle négligence a-t-elle été possible?

Un plan d’apurement financier d’une durée de 476 ans: on n’avait jamais vu ça en Wallonie jusqu’à ce que le collège communal de Charleroi accepte la proposition de l’avocat de l’ex-échevin déchu Claude Despiegeleer de s’acquitter de sa dette de 2,3 millions d’euros auprès de la Ville à raison de mensualités de 400 euros. Ce qu’il aurait d’ailleurs commencé à faire, selon nos informations.

Si cette décision politique du nouvel exécutif PS-C+-Ecolo a été retirée, l’opposition n’a pas manqué de revenir dessus au conseil communal: en séance publique, c’est en se gardant de nommer l’identité de l’ancien mandataire PS que les élus ont obtenu l’autorisation d’en débattre.

Un gros hélico comme déco pour son jardin

Un gros hélicoptère bleu posé dans le jardin, juste contre un petit bois. Que fait ce mastodonte de 3 415 kg (à vide) dans le jardin d’un habitant de Pont-de-Bonne (Modave)? La réponse est toute simple: Jean-Marc Mouchart, son propriétaire, est passionné d’aviation et plus particulièrement d’appareils anciens. Il y a quatre ans, il a acquis cette ancienne voilure tournante de l’aéronavale française pour… décorer son jardin.

Oscars: l’évolution de ces habituées du tapis rouge

Certaines stars sont de grandes habituées des tapis rouges: récompensées une année, on les retrouve automatiquement à toutes cérémonies l’année suivante et, comme elles sont talentueuses, elles ne tardent jamais à refaire leur apparition. Nous avons analysé l’évolution stylistique de certaines d’entre elles.

L’interdiction par l’ordre des médecins de délivrer des certificats de virginité divise

Le conseil national de l’ordre des médecins recommande aux praticiens de ne plus pratiquer les tests de virginité. Sur le terrain, les avis sont partagés.

Dans 3 mois, on vote: retour sur une campagne électorale qui bat son plein

Démissions, changements de présidence, confections des listes, arrivée(s) de people… Plongée dans la campagne électorale 2019 via une ligne du temps.

Comprendre les dangers de la route avec des lunettes «marijuana»

Les Responsible Young Drivers animent, ces jours-ci, des ateliers de sensibilisation pour les élèves du Cepes, à Jodoigne. Pour les mettre en garde avant qu’ils prennent la route, ils leur ont notamment présenté les lunettes «marijuana»...

Mark Hollis, voix de Talk Talk, s’est éteint ce lundi

On a appris ce lundi soir le décès de Mark Hollis, 64 ans, le fondateur et chanteur du groupe anglais Talk Talk, célèbre dans les années 80 pour ses albums The Party’s Over (1982) et It’s My Life (1984), et les tubes Talk Talk, Dum Dum Girl, Such a Shame, It’s My Life…

Cyclisme: Van Avermaet est passé à l’orange

Le champion olympique, double lauréat du Nieuwsblad, assure se plaire chez CCC où il est plus leader que jamais.

Après huit années de bons et loyaux services, Van Avermaet a déménagé. Il a troqué le rouge et noir pour l’orange. Il ne roule plus sous pavillon américain où il était comme chez lui et découvre les us et coutumes polonais.

Pour beaucoup d’observateurs, ses possibilités chez CCC demeurent encore un peu floues. Pas pour lui.

Le recyparc en version mobile dans douze communes

Ceux que l’on appelait par le passé des parcs à conteneurs ont plus que jamais la cote. Une réalité si l’on sait que cet outil de collectes de déchets rassemble 56% des déchets des ménages, devançant les ramassages en porte-à-porte. Au nombre de 33 sur la province de Namur, ils comptabilisent en 2018, 143 000 tonnes de déchets et 1 267 000 visites. Forts de ses acquis, le recyparc a décidé de se diversifier. Dès avril prochain, 12 communes vont bénéficier de sa version mobile.

Un projet-pilote qui se donne 6 mois pour convaincre.

