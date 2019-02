(Belga) Le soleil sera franc ce mardi et les maxima iront jusqu'à 18 voire localement 19 degrés. Pour mercredi, l'Institut royal météorologique prévoit toujours beaucoup de soleil et de douceur et des températures du même ordre. A partir de jeudi, les nuages feront leur retour, tout comme le risque de précipitations. Le mercure baissera alors, avec des maxima autour de 12 degrés dans le centre du pays.

Le soleil sera à nouveau bien présent ce mardi et les températures atteindront des valeurs de 16 à 19 degrés. Le vent sera souvent faible sans direction précise. A la côte, une petite brise de mer pourrait toutefois s'établir l'après-midi. Ce soir et cette nuit, le temps restera calme sous un ciel dégagé. Le risque de formation d'un banc de brume ou de brouillard est limité. Les minima se situeront entre -1 et 6 degrés. Mercredi, la journée sera à nouveau belle et ensoleillée. Il fera très doux avec des maxima de 15 à 19 degrés. Le vent sera généralement faible de secteur sud ou de direction variable. Jeudi, l'ouest du pays sera dominé dans un premier temps par des brumes et brouillards, tandis que de larges éclaircies seront présentes sur l'est. Le ciel s'ennuagera ensuite à partir de l'ouest et le risque de précipitations augmentera en fin de journée. Il fera plus frais et les maxima se situeront entre 8 et 13 degrés.