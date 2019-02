Crise au Venezuela - Le Groupe de Lima veut une transition "sans recours à la force"

(Belga) Le Groupe de Lima a appelé lundi à une transition démocratique "sans l'usage de la force" au Venezuela, après une réunion à Bogotá de plusieurs chefs d'Etat d'Amérique, à laquelle participaient l'opposant à Nicolas Maduro, Juan Guaido, et le vice-président américain Mike Pence.

Cette transition "doit être conduite pacifiquement par les Vénézuéliens eux-mêmes et dans les limites de la constitution et du droit international", a indiqué le groupe dans une déclaration. Une solution doit être trouvée à travers "des moyens diplomatiques et sans avoir recours à la force", qui n'engendre que la mort et des blessés (victimes)", a déclaré le vice-ministre péruvien des Affaires étrangères Hugo de Zela. Le Groupe de Lima, composé de 13 pays latino-américaines et du Canada, a été créé en 2017 pour promouvoir une issue à la crise dans laquelle s'enfonce l'ancienne puissance pétrolière vénézuélienne. Il n'a pas reconnu le deuxième mandat de Maduro, entamé le 10 janvier. (Belga)