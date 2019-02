Le conseil communal d'Anvers donne son feu vert à un projet d'expansion urbaine

(Belga) Le conseil communal d'Anvers a approuvé lundi soir un "plan d'exécution spatiale" (RUP) pour le site des abattoirs, au nord-est de la ville. Ces 18 hectares, en grande partie inutilisés aujourd'hui, pourront être transformés en une vaste zone de logements, de services, de loisirs et de commerces.

En tout, 2.400 logements seront construits et les travaux devraient durer 20 ans. Cet important projet avait connu de nombreux revirements au cours des dernières années, sur fond de soupçons de collusion entre le promoteur Land Invest et la Ville d'Anvers. Le projet a entre-temps été confié au développeur de projets Triple Living. Le consultant Gelanco a également été critiqué pour le rapport entre le nombre de logements et d'espaces verts, mais le conseil communal a décidé de poursuivre avec ce partenaire. Groen et le PTB n'ont pas manqué de critiquer le projet lors du conseil communal. "Ces logements ne conviendront qu'aux personnes ayant un revenu bien plus élevé que la plupart des résidents actuels", des mots de Mohamed Chebaa (PTB-PVDA). Il craint qu'une hausse des prix ne chasse les habitants actuels de leur quartier. Pour Annick De Ridder, échevine responsable du développement urbain, l'expansion de la ville est nécessaire afin de répondre à la hausse de la population. (Belga)