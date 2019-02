Abou Diaby annonce sa retraite sportive

L’ancien milieu de terrain d’Arsenal, des Bleus et de l’OM, Abou Diaby, dont le dernier match pro remonte à deux ans et demi, a annoncé lundi qu’il mettait fin à sa carrière sportive en expliquant que «le corps ne suivait pas».

«Je mets un terme à ma carrière professionnelle. Depuis un certain temps, c’est difficile pour moi de revenir. J’ai eu pas mal de pépins physiques. J’ai décidé d’arrêter tout simplement parce que le corps ne suivait pas», a affirmé Diaby, âgé de 32 ans, dans l’émission Footissime sur RMC Sport 1.

«Quand je suis parti de Marseille, je me suis donné un an. Ca s’est révélé plus compliqué que je ne le pensais. J’en suis arrivé à un point où même dans mon quotidien, ça me gêne», a ajouté Diaby, sélectionné avec les Bleus à 16 reprises (entre 2007 et 2012).

Abou Diaby avait disputé son dernier match le 21 août 2016 avec l’OM, à Guingamp. Touché par des blessures récurrentes à une cheville, il quittait Marseille en juin 2017, après avoir joué seulement six rencontres.

Thanks for the memories, @AbouVDiaby ??



We're all wishing you the very best following your retirement ?? pic.twitter.com/mH23Q0ESPe