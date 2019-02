La Communauté germanophone institutionnalise la participation citoyenne

Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté lundi soir à l’unanimité un décret qui vise à institutionnaliser et à renforcer la participation citoyenne.

La Communauté germanophone est ainsi devenue lundi la première région du monde à se doter d’un système permanent de participation citoyenne, aux côtés du Parlement.

Concrètement, un conseil citoyen permanent, composé de citoyens tirés au sort, déterminera chaque année des thématiques précises qui seront débattues au sein de panels citoyens indépendants, eux aussi représentatifs de la population en Communauté germanophone.

Ces derniers seront chargés de formuler des recommandations qui seront transmises au Parlement et au gouvernement qui se sont engagés à les prendre en compte.

En instaurant un dialogue citoyen permanent, la Communauté germanophone entend atteindre trois objectifs: renforcer la participation citoyenne, améliorer la compréhension du processus de décision et enfin renforcer les institutions démocratiques à l’heure où la confiance dans les partis politiques est historiquement basse.

Le décret prévoit que les panels citoyens, qui se composent d’entre 25 et 50 citoyens âgés de 16 ans et plus, se réunissent entre une et trois fois par an. Lors de ces réunions, différents thèmes qui relèvent des compétences de la Communauté germanophone, seront abordés. Des propositions peuvent également être formulées par les groupes politiques, le gouvernement ou des citoyens. Le conseil citoyen déterminera alors les thèmes et le calendrier des discussions. Dans ses tâches, le conseil citoyen sera épaulé par un secrétariat permanent.

Pour parvenir à ce modèle de participation citoyenne, la Communauté germanophone a travaillé avec la plateforme d’innovation démocratique G1000 et différents experts.

«Des villes telles que Gdansk (Pologne) et Madrid associent d’ores et déjà des citoyens tirés au sort à leurs politiques mais personne ne va aussi loin. Avec cette avancée, la Communauté germanophone devient un laboratoire pour le reste de l’Europe», s’est réjoui l’intellectuel flamand David Van Reybrouck, co-initiateur du G1000.