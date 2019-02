Une "Plastic Attack" sensibilise les consommateurs de Louvain-la-Neuve au suremballage

Plusieurs jeunes, dont les membres du kot à projet L'Oasis, ont mené lundi soir une "Plastic Attack" devant le magasin Delhaize, dans la galerie commerciale de l'Esplanade à Louvain-la-Neuve. Il s'agissait d'une action de sensibilisation à la problématique du suremballage, tant pour les consommateurs que pour la grande surface qui avait été avertie et avait marqué son accord pour cette action symbolique. Les clients sortant du magasin étaient invités à examiner leur sac de courses, et à se débarrasser sur le champ de tous les emballages en plastique jugés inutiles. Ceux-ci étaient alors placés dans des caddies.

"Ces Plastic Attack ont déjà été menées aux Pays-Bas, en Angleterre et à présent, dans plusieurs endroits en Belgique. A Louvain-la-Neuve, c'est la première fois. En montrant concrètement tous les déchets qui peuvent être évités, on vise à la fois le consommateur pour qu'il réfléchisse aux choix qu'il pose en achetant certains produits, et la grande distribution pour l'inviter à proposer une alternative", indiquait sur place Olivier Philippe, un des initiateurs de l'action.

Delhaize a déjà convié les organisateurs de l'action à une réunion de discussion qui se déroulera à Bruxelles autour de la question du plastique et des engagements que l'enseigne pourrait prendre dans le cadre de cete problématique.