Nafissatou Thiam: «Vider mon sac a été un véritable soulagement»

Nafissatou Thiam a tenu à remercier les personnes qui l’ont soutenue. La Ligue belge a, elle, donné sa sélection pour l’Euro.

Le communiqué est enfin tombé ce lundi (18h). La Ligue belge (LRBA) a officialisé la liste des athlètes sélectionnés pour Glasgow. Il n’y a aucun changement par rapport à celle qu’elle aurait déjà dû dévoiler jeudi, si elle n’avait pas sorti de son chapeau ce projet de convention inacceptable pour les intéressés. Ils seront donc dix-sept à se rendre en Écosse. Les Belgian Tornados (4x400m) et Thomas Van der Plaetsen (heptathlon) en seront les leaders et les plus grandes chances de médaille.

Pendant ce temps, Nafissatou Thiam poursuivra son retour à la normale après sa déchirure au mollet etsa sortie de fin de semaine dernière à l’encontre de sa propre fédération.

La championne olympique, mondiale et européenne a tenu à remercier les personnes l’ayant soutenue. «J’ai reçu énormément de messages et même s’il est impossible de répondre à tous, je vous assure que la lecture de chacun d’entre eux m’a fait beaucoup de bien, écrit la Namuroise sur son compte Facebook. Vider mon sac et m’exprimer sur les pressions que j’ai subies de la part de ma fédération à Berlin a été un véritable soulagement. Finalement, mon seul regret est de ne pas en avoir parlé plus tôt.

Comme vous le savez peut-être, la fédération a décidé de faire marche arrière et d’alléger la convention qu’elle avait lancée pour Glasgow. Il est apparemment prévu qu’une nouvelle convention soit rédigée en collaboration avec les athlètes et leurs représentants après les championnats de Glasgow, ce qui serait un premier pas dans la bonne direction. Espérons donc qu’un accord commun soit trouvé, avec cette fois le bien-être et les performances des athlètes ainsi que le respect de leurs droits au centre des préoccupations. Espérons une meilleure communication à l’avenir mais aussi et surtout que plus jamais un athlète ne soit intimidé ou menacé pour des raisons commerciales, pendant ou hors compétition. Chaque athlète devrait pouvoir se préparer et performer dans un climat serein. Affaire à suivre donc...»

En attendant, elle sera la première supportrice des Belges en lice du 1er au 3 mars. «Absolument aucun doute qu’ils brilleront sur la piste», conclut-elle.