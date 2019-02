TC Tournai - L'ancien bourgmestre d'Ath, Marc Duvivier, invoque la prescription (2)

Jugé devant le tribunal correctionnel du Hainaut, division de Tournai, pour des faits (faux, usage de faux, entrave à la liberté d'enchère, prise d'intérêts et concussion) commis au début des années 2000 alors qu'il était secrétaire communal, l'ancien bourgmestre de la Ville d'Ath, Marc Duvivier, a demandé au tribunal de prononcer la prescription des faits. Selon sa défense, le dernier fait reproché est prescrit depuis janvier 2018. Pour le ministère public, il le sera en novembre 2019.

Le procès de Marc Duvivier, poursuivi pour une dizaine d'infractions commises alors qu'il était secrétaire communal de la Ville d'Ath (1977-2010), a été uniquement consacré, lundi, à la question de la prescription des faits. L'ensemble des infractions, commises au début des années 2000 sont prescrites, sauf un usage de faux PV de collège, relatif à une commande faite à un sculpteur au sujet d'une oeuvre à placer sur l'esplanade d'Ath.

Selon le parquet, la prescription sera atteinte le 9 novembre 2019 mais la défense estime qu'elle est acquise depuis janvier 2018.

Le tribunal doit donc se prononcer sur cette question avant de juger l'affaire sur le fond. Cependant, lundi, la défense a estimé qu'il s'agissait d'une responsabilité collégiale, et non personnelle, car le secrétaire communal avait été obligé de suppléer le bourgmestre de l'époque, Bruno Van Grotenbrulle, et les échevins de l'époque, lesquels consacraient plus de temps à leur carrière professionnelle qu'à leur rôle politique.

Interrogés lors de l'enquête, certains échevins ont déclaré qu'ils signaient des documents sans même les lire car ils faisaient confiance au secrétaire communal, lequel anticipait leurs décisions. "Il n'y a jamais eu de système Duvivier, on lui déléguait tout", a commenté sa défense.

Le prévenu a déclaré qu'il avait été "naïf" de tout prendre en charge car il s'estimait être le capitaine d'un bateau administratif. Selon sa défense, Marc Duvivier a été victime d'une rivalité politique orchestrée suite à son élection comme bourgmestre de la Ville d'Ath en 2012 sous l'étiquette du PS. Depuis, il a été exclu du PS, lequel a envoyé l'ancien bourgmestre de Chièvres, Bruno Lefebvre, dans la bataille électorale athoise.

En octobre dernier, Bruno Lefebvre a été élu bourgmestre mais les socialistes ont perdu leur majorité absolue. Le PS (11 sièges), s'est allié avec le MR et Ecolo pour former une majorité. La Liste Athoise de Marc Duvivier (10 sièges) avait été reléguée dans l'opposition.

Le tribunal rendra sa décision le 25 mars.