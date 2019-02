«Trump est avec vous à 100%», dit Pence à Guaido en marge de la réunion du Groupe de Lima

Le vice-président des États-Unis, Mike Pence, a assuré lundi à l’opposant Juan Guaido, reconnu par une cinquantaine de pays comme président par intérim du Venezuela, qu’il pouvait compter sur le soutien total de Donald Trump.

«Pour vous président Guaido, un message très simple du président Trump: nous sommes avec vous à 100%», a déclaré Mike Pence à Juan Guaido lors d’un entretien à Bogota, où se tient la réunion du Groupe de Lima sur les prochaines mesures à prendre contre le gouvernement de Nicolas Maduro.

L’opposant vénézuélien a pour sa part demandé aux participants à cette rencontre de se montrer fermes envers le dirigeant chaviste, dont ses adversaires jugent la réélection frauduleuse.

«Il est important de récupérer la démocratie au Venezuela parce ceux qui aujourd’hui usurpent le pouvoir menacent la stabilité du continent […] Etre permissifs avec l’usurpation du pouvoir serait une menace pour toute l’Amérique», a-t-il lancé.

Le président colombien Ivan Duque, hôte de la réunion et qui a plusieurs fois dénoncé la «dictature» au Venezuela, a renchéri en réclamant un «encerclement plus fort et efficace» du gouvernement de Nicolas Maduro.

«Cette réunion doit servir à ce que l’encerclement soit plus fort, plus efficace et permette de construire rapidement cette transition que réclame le peuple du Venezuela», a-t-il dit.

La veille à Washington, le secrétaire d’État américain Mike Pompeo n’avait pas exclu l’usage de la force, qualifiant le dirigeant chaviste de «pire du pire des tyrans» et se disant «certain que, grâce aux Vénézuéliens, les jours de Maduro sont comptés».

Le Groupe de Lima, composé de 13 pays latino-américains et du Canada, a été créé en 2017 pour promouvoir une issue à la crise dans laquelle s’enfonce l’ancienne puissance pétrolière vénézuélienne. Il n’a pas reconnu le deuxième mandat de Nicolas Maduro, entamé le 10 janvier.