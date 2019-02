La NASA sollicite Thales Alenia Space Charleroi pour des équipements de communication

La filiale belge de Thales Alenia Space a été sollicitée par la NASA pour fournir des équipements de communication devant servir lors des missions PACE (Plankton, Aerosol, Cloud, Ocean Ecosystem) et WFIRST (Wide Field InfraRed Survey Telescope), a-t-elle annoncé lundi par voie de communiqué. Le matériel devra être fourni à la société spatiale américaine au second semestre 2020.

Le site carolo de Thales Alenia Space, une co-entreprise franco-italienne, doit concevoir des éléments de communication qui seront installés sur les satellites et permettront d’amplifier, au moyen de tubes à ondes progressives, les signaux transmis vers la Terre, a précisé une porte-parole.

«Prévu pour un lancement en 2022-2023, le satellite PACE sera capable de collecter des mesures radiométriques et polarimétriques de l’océan et de l’atmosphère, à partir desquelles seront relevées des données océaniques écologiques et biogéochimiques ainsi que des données portant sur les nuages et les particules aérosol.»

WFIRST est considéré comme le projet à grande échelle «le plus prioritaire dans le domaine des nouveaux mondes, nouveaux horizons en astronomie et en astrophysique». Conçu pour une mission de 5 ans avec un lancement prévu en 2025, il doit répondre à des questions essentielles dans les domaines de la recherche sur l’énergie noire, la détection des exoplanètes et l’astrophysique infrarouge. Il s’agit notamment de compléter le recensement des quelque 2 600 exoplanètes de la voie lactée intérieure, permettant ainsi de répondre à des questions sur la vie potentielle dans l’univers.