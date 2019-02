L’aménagement systématique de pistes cyclables fait son chemin en Wallonie

La proposition de décret visant à systématiser la mise en place d’aménagements cyclables de qualité en Wallonie chaque fois que des travaux de réalisation, d’aménagement ou de réfection d’une voirie sont entrepris a été approuvée à l’unanimité, lundi, en commission du Parlement de Wallonie.

«Aujourd’hui, seul un chantier sur deux intègre une approche ‘vélo’dès le départ. Or, cela se révèle souvent à la fois plus cher et moins efficace d’un point de vue de la sécurité des usagers de réaliser cette infrastructure a posteriori», a commenté le député écologiste Matthieu Daele, à l’origine du texte. «Dès demain, des aménagements cyclables seront prévus à chaque fois que la Région lance un chantier sur une voirie régionale», a-t-il ajouté.

Concrètement, lorsque la voirie est reprise dans le schéma directeur cyclable, qui détermine les zones à haut potentiel de développement des modes doux de transport, l’équipement consistera prioritairement en un cheminement cyclable séparé des voitures. Pour les autres voiries régionales, il s’agira d’intégrer la mobilité douce dans la réflexion dès le départ afin de déterminer l’équipement adéquat.

«Cela peut bien sûr être des pistes cyclables en site propre pour les routes régionales à 90 km/h, mais cela peut également signifier, en agglomération, des signalétiques spécifiques ou simplement des parkings pour vélos dans d’autres cas. Notre objectif, c’est que les projets de voiries soient pensés de façon globale dès le départ. Ce sera plus efficace, plus sûr, et moins cher», a encore estimé Matthieu Daele.

Des amendements au texte, co-signés avec le PS, le MR et le cdH, garantiront enfin une révision régulière du Schéma Directeur Cyclable, afin de pouvoir l’actualiser en fonction des évolutions de la demande. Une première révision est prévue dans les 12 mois suivant l’entrée en vigueur du décret, la dernière révision de ce schéma remontant à 2013.