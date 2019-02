Il braque un Delhaize à Gand puis prend la fuite à vélo

Un homme armé a attaqué cet après-midi un magasin Proxy Delhaize à Gand, a rapporté la police locale sur Twitter.

Il a pris la fuite à vélo. Les porte-parole de la police et du parquet ont confirmé l’information mais n’ont pas donné davantage de détails.

L’incident s’est produit dans un magasin de Mariakerke, une section de Gand. La police a diffusé une photo de l’individu, dont le visage est masqué par un pull à capuche. Celle-ci a été prise à l’entrée du Proxy Delhaize à 13 h 38.

Deze namiddag vond een hold-up plaats op de Proxy Delhaize in de Brugsesteenweg te #Gent. Zie foto! Betreft gemaskerde man van ca. 30 jaar, 1m68. In bezit van vuurwapen, gevlucht op een MTB. Heb je meer info of herken je deze persoon? Bel dan onmiddellijk 101! RT aub #altijdnabij pic.twitter.com/4VruINTR0r