Oscars: les plus lookés du tapis rouge

Il y avait du beau monde sur le tapis rouge des Oscars ce dimanche. Certains avaient opté pour des tenues chics et de traditionnelles robes de princesses mais d’autres ont pris le parti d’oser le bonnet, le harnais, la robe cage ou le bermuda.

Certes il y avait de belles robes Haute Couture sur le tapis rouge de la 91e cérémonie des Oscars mais celles et ceux qui ont marqué les esprits ont osé des looks avant-gardistes et originaux.

On a particulièrement aimé la robe «cage» noire portée par Lady Gaga (qui se changera pour assister à la cérémonie, sans doute une question de confort) ou la robe «miroir» de Jennifer Lopez.

Très appréciée également, la robe faussement sage de Charlize Theron qui a changé de look capillaire et opté pour un carré foncé.

Toujours très lookée, l’actrice Sarah Paulson a surpris avec une robe fuchsia à découpes signée Brandon Maxwell. Le rose était d’ailleurs l’une des couleurs les plus portées sur ce red carpet: Angela Bassett, Kiki Layne, Helen Mirren, Gemma Chan…

Et côté détails, on soulignera le bonnet de Mahershala Ali, les épaules futuristes d’Emma Stone, le traditionnel bermuda de Pharrell Williams, le harnais en croco de Terry Crews ou la robe magistrale de Billy Porter!