Un but «à la Zlatan», il dézingue ses joueurs, il bat ses frangins, des touristes guinéens: le meilleur du foot local

Nicolas Roset ne semble pas encore réalisé le but qu’il vient d’inscrire… ÉdA

Des buts inattendus, des scores dantesques et des décisions insolites en tout genre: le «best of» du week-end foot amateur vous conte comme chaque lundi le meilleur du foot régional wallon.

Ils ratent exprès leurs penaltys

Une fois n’est pas coutume, c’est un joli geste de fair-play qui ouvre ce «best of foot amateur». Ou plutôt: deux jolis gestes. Lors de la rencontre entre Stembert et Herve B, chacune des deux équipes a volontairement raté un penalty injustement accordé par l’homme en noir. Chapeau, Messieurs!

Zlatan, sors de ce corps

C’est à n’en pas douter LE but du week-end. Nicolas Roset s’est essayé à un drôle de geste samedi soir, à mi-chemin entre aile de pigeon et panenka. Le résultat est surprenant, superbe et ô combien précieux pour son équipe de Libramont qui a du coup, grâce à ce but, empocher trois points face à La Roche. A voir.

Titre, fête et buts en cascade

Les filles de Ronvau ont exulté. ÉdA Les premiers titres commencent à tomber et c’est en foot féminin qu’ils sont les plus précoces. Après les filles de Havinnes la semaine dernière, c’est au tour de celles de Ronvau de sabrer le champagne cette semaine. Un titre (en P3A) que le serial buteur Kean (50 buts) et ses coéquipières ont remporté samedi sur la pelouse de Beauvechin.

Un match nul et… deux points

Ce week-end, le RFC Huy a gagné deux points: un point glané de haute lutte après un partage blanc concédé contre Givry (lequel arrête cependant l’hémorragie débutée après la reprise), un autre point confirmé après que Verlaine ait annoncé son intention de ne finalement pas porter réclamation après le partage subi le 19 janvier dernier face aux Hutois. Il faut dire que la qualification (ou non) du Hutois Arnaud Lakaye, l’enjeu de cette réclamation, semble pour le moins nébuleux aux yeux de l’Union belge elle-même…

Le coach craque et démolit son équipe

Inutile de dire que Jofray ne sourit plus. Heymans Braives aura vécu une saison bien compliquée. Entre les nombreux cartons rouges reçus et les scores fleuves enregistrés, les Hesbignons ont glané quelques points à gauche et à droite mais pas suffisamment que pour espérer se sauver. Ce dimanche encore, l’Étoile menait au score avant de s’écrouler. De quoi voir leur coach sortir la kalachnikov au moment de l’interview…

Liège n’a pas attendu Dender

S’il s’exporte vraiment très mal cette saison, le RFC Liège peut, heureusement, compter sur de solides prestations à domicile pour ne pas se retrouver embourbé dans la zone rouge de la D1 Amateurs. Face à Dender, les Sang et Marine n’ont cependant pas eu besoin de puiser beaucoup dans leurs réserves. Un but en tout début de chacune des deux mi-temps aura ainsi suffi au bonheur du Matricule 4. Ou de l’art de cueillir l’adversaire à froid.

Le gardien à l’attaque

Un joueur de champ qui dépanne entre les perches, ça arrive encore assez souvent en foot provincial. Mais un gardien qui dépanne en attaque, c’est tout de suite moins fréquent. Encore plus en P1. C’est pourtant ce que Jimmy Fortemps, le gardien réserviste de Weywertz, a fait ce dimanche lors de la surprenante défaite 1-2 contre la lanterne rouge Beaufays.

Il bat ses frangins

Il y a au moins un François qui était content dimanche soir… ÉdA Si Bouillon et Tenneville ne sont pas les deux villages les plus proches en province de Luxembourg, on y trouve tout de même une famille éclatée entre ses deux équipes où les trois frères François ont pris place sur la pelouse ce dimanche mais où seul Maximilien, auteur des deux buts visiteurs, a gagné.

Son centre-tir met le feu aux poudres

Du spectacle, il y en a eu entre Stockay, leader de sa série, et Onhaye, habitué aux bonnes prestations lors des gros matches. À commencer par l’ouverture du score aussi belle qu’improbable par Guiot. Des buts, des cartes rouges, des penaltys, des sauvetages… les vingt-deux acteurs sont passés par tous les sentiments dans une rencontre explosive qui a, finalement, sourit aux Stockalis.

Le leader s’écrase contre un mur

Huccorgne a mis les Templiers à terre. ÉdA En P3A liégeoise, c’est un peu la sensation du week-end: Templiers-Nandrin a été battu! Leader plus qu’autoritaire depuis le début de la saison (21 succès en 22 rencontres et 124 buts marqués pour 23 encaissés avant ce dimanche), l’équipe coalisée est donc tombée face aux coups incisifs portés par Huccorgne, son dauphin. De là à dire que le championnat est relancé, sans doute pas. Mais si jamais le doute s’installait dans les têtes des Templiers…

Des touristes guinéens

Arrivés comme si de rien n’était moins de 20 minutes avant le coup de sifflet initial, les trois joueurs guinéens de la RES Champlon ont été les stars d’un après-midi cauchemardesque pour leur équipe. Multipliant les mauvaises passes et les fautes inutiles, ils n’ont pas aidé leurs coéquipiers face à une modeste formation de Chaumont, laquelle n’en demandait pas tant. «Ils ont joué comme des touristes», rageait d’ailleurs leur coach après le coup de sifflet final.

Feinte qui tue et «Médery time»

En montant au jeu dans le dernier quart d’heure, le jeune Cyril Mahin a offert le but de l’égalisation pour Mormont à Benoît Henrotay, au prix d’une jolie feinte de frappe qui a surpris l’arrière-garde visétoise. C’est, au passage, la troisième fois consécutive que l’équipe de Philippe Médery parvient à inscrire un but dans les derniers instants de la rencontre afin de prendre au minimum un point. Une sorte de «Felice Time» à la sauce ardennaise.

Il a bondi au bon moment

Biquet a bondi au bon moment. ÉdA Que demander de plus? Une entrée au jeu dans le dernier quart d’heure, un bon ballon exploitable et un premier but en nationale synonyme de point du partage: du côté de Durbuy, le jeune Ian Biquet se souviendra sans doute longtemps du match de ce week-end face à Hamoir.

Ils égalisent, puis s’écroulent

Quand une équipe égalise à 1-1 en cours de première période, difficile de prédire alors que celle-ci sera, au final, battue de dix buts. C’est pourtant la drôle d’histoire qu’ont connue de concert Gesves B et Floreffe, en province de Namur. Si les premiers égalisaient sur la pelouse de Namêche avant d’encaisser dix buts ensuite, c’est sur celle de Sambreville que les Floreffois ont tenu tête avant de s’écrouler et encaisser… 12 buts. Ou quand la réalité de la P4 rattrape le foot amateur…

Rififi chez les Gaulois

Souvent chaud, le match opposant Meix-devant-Virton à Oppagne l’a encore été ce week-end, lorsque quelques joueurs des «Gaulois» se sont rués vers les supporters méchois qui les sifflaient en fin de rencontre. Heureusement, tout est vite rentré dans l’ordre et aucun coup n’a été porté. Un moment de frustration, sans doute, pour des joueurs balayés sur la pelouse durant 90 minutes.

Une pêche pour Pesche

Dans une rencontre qu’aucune des deux équipes ne voulait perdre, c’est une pêche de Boudin qui a offert la victoire aux Poires de Pesche contre Molignée; Boudin, l’ancien Molignard. Vous avez suivi?