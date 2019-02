Près de 100 tonnes de drogues saisie par la douane en 2018

La douane a saisi en 2018 près de 100 tonnes de stupéfiants en France et en haute mer, en nette hausse sur un an, la majorité étant du cannabis et de la cocaïne, selon le bilan annuel présenté lundi.

Au total, 97,4 tonnes de stupéfiants ont été interceptées par les douaniers sur le territoire national et en mer, soit une hausse de 47,3% par rapport à 2017.

Le cannabis représente une grande partie de ces saisies, avec 63,9 tonnes (+ 38,6%), ainsi que la cocaïne avec 12,2 tonnes (+32,6%).

S’y ajoutent 49,1 tonnes de drogues saisies à l’étranger sur renseignement de la douane française.

La douane a également saisi 241,1 tonnes de tabac, un chiffre stable (+1,2%).

Par ailleurs, 5,4 millions de contrefaçons ont été saisies (-36,4%) ainsi que 1 363 armes à feu (+ 42,3%).

Près de 50 millions d’euros d’avoirs criminels ont été saisis ou identifiés.