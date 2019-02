Jean-Pierre Lutgen renvoyé devant le tribunal? La décision est reportée

Les magistrats de la chambre des mises en accusation n’ont pas encore rendu leur décision

Ce lundi, la chambre des mises en accusation de Liège a décidé de remettre au 28 février prochain son arrêt concernant Jean-Pierre Lutgen, le créateur des montres Ice Watch, et sa société anonyme Ice concernant leur possible renvoi devant le tribunal correctionnel. Pour rappel, ces derniers, soupçonnés d’infractions d’urbanisme et d’outrage à fonctionnaire avaient cité directement des fonctionnaires de l’urbanisme et l’échevin Philippe Collignon, de Bastogne.

+ À LIRE | Jean-Pierre Lutgen renvoyé devant le tribunal?

En instance, la chambre du conseil de Marche-en-Famenne avait décidé de renvoyer devant le tribunal correctionnel Jean-Pierre Lutgen et la société et de faire bénéficier d’un non-lieu les personnes citées par ceux-ci.