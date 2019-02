Tour des Émirats arabes unis: Gaviria gagne la deuxième étape devant Viviani, Roglic reste leader

Fernando Gaviria (UAE-Team Emirates) a remporté la deuxième étape du Tour cycliste des Emirats arabes unis (WorldTour), lundi, entre Yas Island et Abu Dhabi Big Flag (184 km).

Le Colombien s’est imposé au sprint devant l’Italien Elia Viviani (Deceuninck-Quick Step) et l’Australien Caleb Ewan (Lotto Soudal). Le Slovène Primoz Roglic (Jumbo-Visma) conserve la tête du général.

Gaviria just edges out Viviani to take the Stage 2 win for @TeamUAEAbuDhabi 💪 #UAETour pic.twitter.com/e27dOMj0js