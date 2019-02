Delhaize veut déménager son siège social de Molenbeek à Asse-Zellik

Delhaize veut déménager ses services de support de Molenbeek-Saint-Jean à Asse, à côté de ses centres de distribution.

Delhaize a annoncé lundi son intention de relocaliser ses services de support de Molenbeek-Saint-Jean dans les bâtiments actuellement occupés par De Persgroep à Kobbegem (Asse), à côté des centres de distribution de l’enseigne au lion à Zellik (Asse).

«Le site, actuellement occupé par De Persgroep, constitue une opportunité unique de centraliser toutes les activités des services de support de Delhaize. Outre la logistique et la chaîne d’approvisionnement, les départements achats et qualité sont déjà implantés à Zellik. Grâce à ce déménagement, ils seront rejoints par d’autres services de support comme le Marketing, les RH, l’IT, le Technique, le Legal, les Corporate affairs, la Finance et les autres services», explique Delhaize dans un communiqué.

Le déménagement est prévu au premier semestre 2020. Le groupe de distribution compte vendre son site de la rue Osseghem à Molenbeek-Saint-Jean.

En outre, les collaborateurs de Delhaize travaillant actuellement dans les bâtiments du square Marie Curie à Anderlecht (services IT pour Ahold-Delhaize Europe) déménageront également l’année prochaine vers le nouveau siège central à Asse-Zellik.

Enfin, Delhaize compte également relocaliser son activité de mise en bouteille de vins vers le nouveau bâtiment de Zellik. Ce déménagement-là est prévu pour 2021.