Anvers compte plus d’habitants ayant des racines étrangères qu’autochtones

Pour la première fois, Anvers compte légèrement plus d’habitants ayant des racines étrangères qu’autochtones, rapporte la VRT lundi sur la foi d’un rapport démographique élaboré par la Ville.

D’après celui-ci, 49,9% des Anversois sont d’origine autochtone, tandis que 50,1% sont issus de l’immigration à des degrés divers. Tant les étrangers que les nouveaux Belges et les personnes dont au moins un des deux parents possède une autre nationalité sont repris dans cette catégorie.

À Anvers, la proportion d’habitants ayant des racines étrangères – la plupart en Afrique du Nord, en Asie occidentale ou en Europe de l’Est – a suivi une courbe ascendante au fil des années.

Pour l’échevin anversois en charge des Affaires sociales, Tom Meeuws (sp.a), ces chiffres, qu’il convient de prendre avec des pincettes, étaient prévisibles pour toute personne qui connaît la ville. «Le monde entier défile à Anvers. Tous les Anversois sont Anversois à 100%. En même temps, il est bon de garder un oeil, dans le cadre de la politique menée, sur les différentes origines et nationalités existantes afin de s’interroger: donnons-nous suffisamment de chances à ces personnes et s’en saisissent-elles pour construire une nouvelle vie pour elles et leurs enfants? «Sur ce dernier point, «il reste du pain sur la planche», ajoute M. Meeuws.