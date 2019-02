L'école Pistache et 71 appartements sur des potagers en intérieur d’îlot à Schaerbeek? Riverains et parents sur des charbons ardents

C’est sur cette parcelle de 6500m2, dite «le carré des Chardons» à Schaerbeek, que l’école Pistache prévoit d’implanter un bâtiment pour 200 élèves et deux ensembles de 71 appartements et 75 parkings. Défense du carré des Chardons via Facebook

L’école Pistache veut construire une extension pour 200 élèves sur «le carré des Chardons», à Schaerbeek. Problème: le projet s’assortit de 3 immeubles de logements. Les riverains et usagers des potagers s’y opposent. Le Collège schaerbeekois suit leurs craintes. La commission de concertation rend son avis ce 25 février.

Les riverains qui s’opposent au projet «Chardons» à Schaerbeek peuvent souffler quelque peu: ce dernier a été recalé par le Collège des Bourgmestre et Échevins ce 19 février. Mais la saga n’est pas refermée: la Commission de concertation doit elle aussi être convaincue. On en saura plus ce 25 février. Frédéric Nimal, échevin de l’Urbanisme qui préside cette Commission, dit «espérer convaincre ses membres de rendre un avis identique» à celui du Collège schaerbeekois.

Le projet «Chardons» est soutenu par l’école flamande Pistache, boulevard de Lambermont. Innovante dans son projet pédagogique plurilingue, celle-ci se dit à l’étroit dans ses deux bâtiments actuels. Elle souhaite donc s’étendre sur un terrain en intérieur d’îlot de la rue des Chardons, pas loin de Meiser. Pour financer cette extension destinée à quelque 220 élèves, l’idée du pouvoir organisateur de l’école Pistache est de construire aussi trois immeubles à appartements, pour un total de 71 logements et 75 emplacements de parking. Ces immeubles culmineraient à 4 et 6 étages.

Le projet financerait l’école par la construction de l’école par celle de 3 immeubles de logements et 75 parkings en sous-sol, dans un quartier déjà dense. ELD Architechten via Construire Pistache via Facebook

«L’objectif n’est pas de se battre contre une école»

L’idée ne plaît évidemment pas aux riverains. Sur la parcelle de 6500m2, dont le propriétaire est vendeur, sont aujourd’hui plantés des potagers collectifs qui existent «depuis plus de 65 ans», assurent les défenseurs de l’espace vert sur Facebook. De plus, ces derniers craignent un engorgement encore accru de la mobilité dans cette zone délicate, à 200m de la place Meiser. «L’objectif n’est pas de se battre contre une école mais contre le projet immobilier global», précisent les riverains du «carré des Chardons», qui outre une densification de la circulation craignent aussi de voir «dévaluer la valeur des biens immobiliers et modifier la structure des sols, créant des risques d’instabilité et d’effondrement». Sans parler des modifications d’ensoleillement.

L’ensemble se situerait à 200m de la place Meiser. ELD Architechten via Construire Pistache via Facebook Du côté de l’école Pistache et de ses parents, on se veut conciliant. «L’idéalisme ne finance pas les projets», précisent ces derniers sur leur propre page Facebook pour expliquer l’ambition d’ériger des logements. «En tant que parents, nous apprenons à nos enfants qu’il faut partager. Nous sommes donc surpris d’apprendre qu’un petit groupe d’habitants du Carré des Chardons ne souhaite pas partager leur bout de verdure avec notre future école (...). Nous comprenons leurs inquiétudes et même leur réflexe NIMBY, mais nous leur demandons de mener un débat serein qui honore la vérité», plaident ces derniers, qui assurent aussi que seul un quart de la parcelle sera bâti, où les potagers seront intégrés au projet. Leur pétition réunit aujourd’hui plus de 1000 signatures.

500 lettres d’opposition

C’est dans ce cadre tendu que s’est déroulée l’enquête publique, menant à l’avis négatif du Collège de Schaerbeek. Entre le 17 et le 31 janvier, la Commune a reçu «plus de 500 lettres d’opposition, mais également diverses lettres de soutien à l’école». Ce qui n’empêche pas les autorités de «partager l’avis des riverains et de s’opposer également au projet». L’avis défavorable est motivé de 116 points.

«Le Collège ne conteste pas l’utilité de création de nouvelles écoles en région bruxelloise ni la qualité du projet pédagogique de l’école qui aurait souhaité s’installer dans les lieux», nuance Frédéric Nimal, Échevin de l’Urbanisme (DéFi). «Cependant, le Collège doit apprécier un projet dans sa globalité et celui-ci, par la création d’une école et de 71 logements en intérieur d’îlot, déroge à de très nombreuses dispositions urbanistiques et environnementales».

Parmi les arguments avancés, citons la densification très forte de la parcelle, l’imperméabilisation de celle-ci ou les dimensions trop importantes des gabarits projetés. «Le projet présenté est beaucoup trop ambitieux, au surplus pour une zone en intérieur d’îlot. Il n’est pas adéquat pour une telle parcelle et implique d’importants désagréments pour le bâti existant et le quartier dont la quiétude et l’échelle humaine doivent être préservées», plaide la commune de Schaerbeek.