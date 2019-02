La date de sortie de Space Jam 2 dévoilée

La boîte de production SpringHill Ent., créée par LeBron James, a dévoilé la date de sortie de la très attendue suite du film Space Jam, sorti en 1996 avec Michael Jordan et Bugs Bunny.

On le savait avec certitude depuis quelques mois, le mythique film Space Jam sorti en 1996 avec Michael Jordan et Bugs Bunny en têtes d’affiche connaîtra bientôt une suite.

Et si on savait aussi depuis un moment que c’est l’actuelle star de NBA LeBron James qui prendra la succession de son illustre prédécesseur, on connaît désormais la date de sortie de ce second volet: le 16 juillet 2021.

Mark those 📆 right now!! This is going to be EPIC in the making! 7•16•2021 💡 🎥 🎬!!! https://t.co/lN9hdmcaTM — LeBron James (@KingJames) 22 février 2019

Comme pour le premier opus, cette suite très attendue des fans mêlera prises de vue réelles et animations, afin de faire cohabiter le «King» et les Looney Tunes. Avec quelle histoire à la clé? Le mystère est jusqu’ici total, même si les rumeurs d’un reboot plutôt que d’une suite réelle enflent sur la toile.

Tournage dès cet été

On sait par contre que le film sera réalisé par Terence Nance, à qui l’on doit notamment An Oversimplification of Her Beaut et la série HBO Random Acts of Flyness, et qu’il sera produit par Ryan Coogler (Fruitvale Station, Black Panther, Creed: l’héritage de Rocky Balboa, Creed 2,…).

Autre info connue désormais: la date du tournage. Les prises de vue réelles auront lieu dès cet été. Il est vrai que, sauf revirement de situation assez hitchcockien, la saison des Lakers devrait finir au terme de la phase régulière, «libérant» ainsi LeBron James pour la première fois depuis sa saison rookie avant les play-offs. De quoi offrir le temps nécessaire à «LBJ» pour tourner ses scènes…