Meurtre de Gérouville | La maman de la victime témoigne : « Il faut le vivre pour comprendre »

Le procès d'assises de Carlo Christophe et Jérome Kone, accusés du meurtre de Nasreddine Mhadbi se poursuit. Pour cette sixième journée, plusieurs amis de Jérôme Kone ont comparu devant la cour. Mais le témoignage fort de cette matinée est celui de la maman de la victime.

Interrogée par la présidente Catherine Urbain, elle est revenue sur les épreuves que sa famille a traversées. Et quelles épreuves ! Mariée à un époux violent, en Tunisie, elle a fui le pays avec ses deux enfants, parvenant à cacher de l'argent pour payer les billets d'avion vers la Belgique. Elle est revenue sur la jeunesse de Reddine, son bégaiement de l'enfance lui attirant les moqueries. La famille a déménagé à Bredene, suite à un contrat promis à la maman, contrat qui n'arrivera jamais. Là-bas, Reddine ne se plaît pas, il avait du mal avec la langue. Et la famille revient à Virton. « Cela a été ma grande erreur, sinon il serait encore là », confie la maman.

À Virton, Reddine commence à consommer du cannabis. Il s'attire des ennuis, revient à la maison avec un œil au beurre noir, le nez cassé. « Cela m'inquiétait, mais il n'a jamais voulu m'en parler. Il disait qu'il préférait qu'on ne sache pas », commente la maman. Puis il y a eu des perquisitions à la maison. Et Reddine a décidé de quitter le domicile familial et de s'installer chez une amie, à Musson. Il a laissé une lettre, où il s'excuse des problèmes que sa maman et son frère ont à cause de lui. Il y écrit combien il les aime plus que tout au monde, et à quel point il aurait vraiment voulu être une autre personne.

Il revenait à la maison de temps en temps. La veille de sa mort, il était au domicile familial. « Il me paraissait anxieux, raconte sa maman. Il regardait par les fenêtres de derrière, de devant. Il n'a jamais dit pourquoi.Il a reçu un message ou un appel, je ne sais plus, et il a dit : Je tiens à elle. Je vais à un dernier rendez-vous sur Virton. » Et Reddine ne reviendra pas de ce rendez-vous, Kone et Christophe l'emmenant dans un champ à Gérouville.

« Il était prêt à couper de tous ses contacts, il m'a dit qu'il voulait recommencer sur de nouvelles bases. Il n'a pas eu cette chance, regrette sa maman. On croit toujours que cela n'arrive qu'aux autres, mais il faut le vivre pour comprendre. »

Une maman qui, à quelques mètres des accusés, parle avec la plus grande dignité et le plus grand calme, d'une douleur immense, d'une douleur qu'on ne voit pas. Elle ne s'adressera pas aux accusés.