Goffin gagne trois places, Van Uytvanck en perd une malgré sa victoire à Budapest

David Goffin a gagné trois places au nouveau classement mondial des joueurs de tennis, publié lundi par l’ATP. Chez les femmes, Alison Van Uytvanck perd une place au ranking WTA malgré son titre à Budapest.

Goffin, demi-finaliste à Marseille, est désormais 21e. Il n’y a pas de changement au sommet de la hiérarchie, où le Serbe Novak Djokovic reste premier devant l’Espagnol Rafael Nadal et l’Allemand Alexander Zverev.

La première nouveauté concerne le Grec Stefanos Tsitsipas (ATP 11, +1). Il frappe à la porte du top-10 après sa victoire à Marseille.

Arthur De Greef, 26 ans, bondit de 21 places après sa demi-finale au tournoi Challenger de Bergame. Il est désormais 188e. Ruben Bemelmans, 148e (-2), reste le N.2 belge. Steve Darcis (ATP 283) garde son classement et Joris De Loore (ATP 301) a perdu une place.

Van Uytvanck perd une place, Kvitova de retour dans le top 3

Malgré sa victoire au tournoi de Budapest dimanche, Alison Van Uytvanck a perdu une place au classement mondial du tennis féminin, publié lundi par la WTA. Elle est désormais 51e. Elise Mertens conserve sa 16e place. Un changement est à signaler dans le top-3 où la Tchèque Petra Kvitova, finaliste à Dubaï, s’installe à la troisième place, dépassant l’Américaine Sloane Stephens.

Van Uytvanck, 24 ans, a conservé son titre à Budapest. Ce qui fait qu’elle conserve exactement le même nombre de points, 1.080 et recule d’une place, pour être 51e.

Malgré son élimination au premier tour à Dubaï, Mertens, 23 ans, pointe toujours au 16e rang.

Kirsten Flipkens, qui, malade, a déclaré forfait à Budapest où elle a finalement coaché Van Uytvanck, a perdu deux places et est 55e. Yanina Wickmayer et Ysaline Bonaventure ont toutes deux reculé de 14 positions. Elles occupent respectivement la 127e et la 146e place au classement.

La Japonaise Naomi Osaka est toujours la N.1 mondiale devant la Roumaine Simona Halep et Petra Kvitova. Lauréate du tournoi de Dubaï, la Suissesse Belinda Bencic a bondi de 22 positions. Elle est désormais 23e.