Dix articles pour nos abonnés à ne pas louper ce lundi

La coalition Climat réclame des actes en Wallonie, des voiturettes électriques pour déstresser les enfants malades et un livre d'exception pour les 35 ans de Redu... Voici une sélection des articles réservés à nos abonnés à découvrir ce lundi 25 février.

Climat: «La Wallonie n’est pas à la hauteur»

Invité ce lundi au parlement wallon, le président de la coalition Climat dira que le temps des auditions suffit. Il faut des décisions.

Des voiturettes pour déstresser les enfants hospitalisés

Le service de pédiatrie de l’hôpital ÉpiCURA d’Ath a reçu deux voiturettes électriques. Grâce à ces bolides, les enfants hospitalisés auront la possibilité de se déplacer de service en service à bord d’une décapotable ou d’une berline.

Un livre d'exception pour les 35 ans de Redu

René Lefer, fabricant de papier à Redu, prépare un livre inédit et unique avec des amis artisans pour les 35 ans du village.

Deux locaux saccagés en 24 heures à Saint-Mard

Deux locaux ont été saccagés à Saint-Mard sur un court lapse de temps. Le spectacle était triste dans le local de la Philharmonie. Les malfrats avaient pénétrés les lieux grâce à un pied de biche.

EDITO| Les partis tiennent salon

Plus de temps à perdre. Dans trois mois, presque jour pour jour, les électeurs iront glisser leurs bulletins dans les urnes et confieront les clés des régions, du pays et de l’Europe aux partis qui auront gagné leur confiance. C’est donc le moment où jamais pour les politiques de capter leur attention et de ne plus lâcher.

Accidents médicaux: les patients mal indemnisés

Le Fonds des accidents médicaux est dans le collimateur de la ministre de la Santé et de la Cour des comptes pour cause d’importants retards dans le traitement des dossiers. On lui reproche aussi d’être très sélectif: une personne sur cinq reçoit une indemnisation.

Les chats danseurs vont envahir Forest National

La comédie musicale «Cats» se produira pour la première fois à Bruxelles.En coulisses, la précision est de mise.

Convention polémique pour les athlètes: les amendes passent à la trappe

La Ligue a soumis aux athlètes une convention plus minimaliste, comparée à la dernière, beaucoup trop contraignante. On n’y parle plus d’amende en cas de non-respect des règles, ni de cession des droits à l’image. Les athlètes devraient bien aller à l’Euro de Glasgow.

Marches et machisme: la réponse qui fait peur

La question avait été posée: les marches de l'Entre-Sambre et Meuse sont-elles machistes? Aujourd'hui, la réponse fait peur.

Preud'homme: «Il va peut-être falloir une autre approche»

Une fois de plus, le Standard a perdu chez un concurrent potentiel aux play-off 1. Ce mal récurrent préoccupe Preud’homme.

