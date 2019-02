Cinq moments marquants des oscars 2019: saut de Spike Lee, robe improbable et poing serré

La cérémonie des oscars qui s’est tenue ce dimanche a couronné de nombreux films mais a aussi offert son lot de moments improbables ou simplement bourrés d’émotion. Retour sur cinq images marquantes.

Le saut de Spike Lee

AFP Le réalisateur américain Spike Lee a reçu son premier oscar en compétition, dans la catégorie de la meilleure adaptation, une revanche pour ce franc-tireur qui avait été jusqu’ici largement ignoré par Hollywood.

Fou de joie à l’annonce de son prix, Spike Lee a littéralement sauté dans les bras de l’acteur Samuel L. Jackson, qui remettait la récompense et a joué dans plusieurs de ses films.

Cinéaste phare de la cause noire, le metteur en scène a mentionné d’entrée le fait que 2019 était le 400e anniversaire de l’arrivée du premier contingent d’esclaves noirs aux États-Unis, en 1619.

Il a aussi évoqué son arrière-grand-mère, esclave elle-même, et sa grand-mère qui a économisé toute sa vie pour lui payer des études de cinéma.

Malgré plusieurs films salués par la critique, Spike Lee avait jusqu’ici dû se contenter d’un oscar d’honneur, hors compétition, en 2016.

Sur le tapis rouge, avant la cérémonie, ce dimanche, il n’avait pas fait mystère de sa frustration de ne pas avoir été sacré plus tôt.

Moment d’émotion avec Lady Gaga et Bradley Cooper

Plusieurs chansons ont résonné sur la scène des oscars, mais toutes ont été complètement éclipsées par la prestation de Lady Gaga et Bradley Cooper.

Le duo d’acteurs de «A Star Is Born» a interprété «Shallow», la chanson phare du film, dans une version chargée d’émotion, où l’intensité l’a emporté sur la technique musicale.

Frissons aux #Oscars : Lady Gaga et Bradley Cooper interprètent #Shallow (#AStarIsBorn) sur la scène du Dolby Theatre 🎵



91e Cérémonie en direct et exclusivité sur CANAL+ et @myCANAL > https://t.co/XCKwuL8vpx pic.twitter.com/9GHOIfUYBc — CANAL+ (@canalplus) 25 février 2019

Quelques minutes plus tard, Lady Gaga recevait l’Oscar de la meilleure chanson originale.

«Merci d’avoir cru en nous», a-t-elle lancé à Bradley Cooper, acteur mais aussi réalisateur du film.

Olivia Colman devance Glenn Close

Exubérante et démonstrative, Olivia Colman a coiffé au poteau Lady Gaga et surtout Glenn Close, et s’adjuge la statuette dorée de meilleure actrice pour son rôle dans le film «La Favorite», où elle campe une reine Anne d’Angleterre à la santé fragile et au caractère instable.

La déception se devinait facilement sur le visage de Glenn Close au moment de l’annonce du résultat.

Elle s'attendait à recevoir l'Oscar de la meilleure actrice... La déception de Glenn Close lors de la cérémonie pic.twitter.com/QXElsd1g2K — BFMTV (@BFMTV) 25 février 2019

«C’est honnêtement assez stressant. C’est drôle. J’ai un oscar», a lancé Olivia Colman, visiblement surprise au moment de recevoir le précieux sésame. Et l’actrice britannique a profité de son discours de remerciement pour rendre hommage à une de ses concurrentes.

«Glenn Close, tu as été mon idole pendant si longtemps. Je ne voulais pas que ça se passe ainsi», a-t-elle dit à la comédienne de 71 ans, repartie bredouille, pour la septième fois, de la cérémonie des oscars.

Et c'est Olivia Colman qui reçoit l'Oscar de la Meilleure actrice pour son rôle dans "La Favorite" !



La 91e Cérémonie des #Oscars2019 diffusée en direct et exclu sur @canalplus et @myCANAL

► https://t.co/Ey6DuPLvvq pic.twitter.com/sH9QIW14Vf — cinemacanalplus (@cinemacanalplus) 25 février 2019

Melissa McCarthy tout en lapin

L’actrice Melissa McCarthy est apparue avec une tenue improbable pour remettre le prix des meilleurs costumes.

Celle qui a été couronnée « pire actrice de l’année » il y a quelques jours s’est rendue sur scène avec une robe et sa longue traîne couverte de lapins, pour rendre ainsi un hommage très personnel au rôle de la reine Anne incarnée par Olivia Colman.

Le petit geste de Chris Evans

Le furtif geste de Chris Evans n’est pas passé inaperçu au moment de remettre le prix des meilleurs décors en compagnie de Jennifer Lopez.

À peine cette dernière avait-elle ouvert l’enveloppe dévoilant le nom du gagnant, que l’acteur incarnant «Captain America» a serré le poing avant de le soulever pour signifier sa joie, toute contenue.

Le film «Black Panther», issu de l’univers Marvel comme «Captain America», est le premier film Marvel Studios récompensé aux oscars.

Chris Evans reaction when Black Panther won the #Oscars pic.twitter.com/jkuCidUVCb — Marvel Universe (@77MCU) 25 février 2019

Outre le prix des meilleurs décors, «Black Panther» est reparti avec les statuettes des meilleurs costumes et meilleure musique originale.