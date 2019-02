NBA: Toronto s’incline, Denver confirme face aux Clippers, les Knicks renouent avec le succès

Toronto, deuxième de la Conférence Est, a été surpris chez lui par Orlando (98-113) dimanche dans le championnat nord-américain de basket.

Privés de Kawhi Leonard, les Raptors ont été mis en difficulté dès le début de la rencontre. Le Magic s’est appuyé sur un sixième homme en grande forme, Terrence Ross, auteur de 28 points en sortie de banc.

🏀 FINAL SCORE THREAD 🏀



Terrence Ross puts up a game-high 28 PTS to fuel the @OrlandoMagic victory in Toronto!#PureMagic 113#WeTheNorth 98



Nikola Vucevic: 23 PTS, 12 REB

Jonathan Isaac: 16 PTS, 6 REB

DJ Augustin: 12 PTS, 8 AST pic.twitter.com/KVP3Kn53Ie — NBA (@NBA) 24 février 2019

Les Raptors comptent 44 victoires et 17 défaites et restent derrière Milwaukee (45 victoires, 14 défaites). Orlando (28 victoires, 33 défaites), neuvième, est toujours en course pour les playoffs.

Deuxième à l’Ouest, Denver (41 victoires, 18 défaites) a signé une victoire convaincante face aux Los Angeles Clippers 123 à 96. Le pivot serbe Nikola Jokic (22 points, 16 rebonds) et l’ailier vétéran Paul Millsap (21 points, 16 rebonds) ont porté les Nuggets, qui talonnent le leader, Golden State (42 victoires, 17 défaites).

Nikola Jokic (22 PTS, 16 REB) and Paul Millsap (21 PTS, 16 REB) each record big double-doubles in the @nuggets win! #MileHighBasketball pic.twitter.com/COoCZAaNno — NBA (@NBA) 25 février 2019

Les Clippers (33 victoires, 28 défaites) sont toujours huitièmes.

Les New York Knicks ont mis fin à une série de 18 défaites consécutives au Madison Square Garden en battant 130-118 San Antonio. Les Knicks ont pu compter sur Damyean Dotson (27 points), leur nouvelle recrue Dennis Smith Jr. (19 points, 13 passes décisives) et le «rookie» Kevin Knox (19 points, 10 rebonds).

Six threes, 21 PTS for Damyean Dotson! ????#NewYorkForever 105#GoSpursGo 95



6:54 left in the 4th on @NBATV pic.twitter.com/4yc0NRqcvl — NBA (@NBA) 25 février 2019

Les 32 points de DeMar DeRozan n’ont pas suffi aux Spurs, septièmes avec 33 victoires et 28 défaites.

New York est dernier à l’Est avec 12 succès en 60 rencontres.