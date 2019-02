Premier titre pour Laslo Djere à Rio, Radu Albot premier Moldave sacré sur le circuit ATP

Le Serbe Laslo Djere, à Rio De Janeiro, et le Moldave Radu Albot, à Delray Beach, ont tous deux remporté leur premier circuit sur le circuit ATP ce dimanche.

Le Serbe Laslo Djere a remporté son premier titre ATP en finale du tournoi de tennis ATP de Rio de Janeiro, épreuve ATP 500 disputée sur surface dure et dotée de 1 786 690 euros, dimanche.

Laslo Djere, 23 ans, 90e au classement ATP, a battu le jeune Canadien de 18 ans, Felix Auger-Aliassime, 104e mondial, en deux manches: 6-3, 7-5 au bout de deux heures, précisément, de match. Djere en profitera pour intégrer le top 40 mondial lundi au classement ATP.

Les deux joueurs disputaient dimanche la première finale ATP de leur carrière.

“I lost my mom seven years ago and I want to dedicate this one to her. And also to my dad, I lost him two months ago.”



??👏😭#RioOpen pic.twitter.com/yP2qcVNJyd